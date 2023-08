Cómo funciona la droga inyectable que revoluciona el tratamiento contra la obesidad

La autorización por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de una droga inyectable que ayuda a bajar de peso promete un cambio de paradigma en el tratamiento de la obesidad, una enfermedad crónica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 alcanzó "proporciones de epidemia". La novedad fue recibida con beneplácito entre profesionales de la nutrición pero requiere de un abordaje integral con otras disciplinas.

Gabriela Rimer, licenciada en Nutrición e integrante del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, celebró la apertura al tratamiento de esta patología con drogas como Wegoby, una semaglutida que fue diseñada originalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que dentro de un año estará disponible en Argentina, según anunció el laboratorio fabricante Novo Nordisck Pharma.

"Hay diferentes opiniones con respecto a estas nuevas drogas y lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico de la obesidad. Están aquellos que insisten en que tiene que ser con actividad física y reeducación alimentaria; y otros que creemos que con la obesidad, al ser una enfermedad crónica, se puede utilizar, en los parámetros que tiene que usarse, esta droga y cualquier otro medicamento siempre y cuando estén acompañados por un plan alimentario", explicó en diálogo con 0223.

La semaglutida tiene efectos similares a los de la hormona humana GLP-1, que se sintetiza en el intestino, luego de la ingesta de alimentos, y que enlentece el vaciado gástrico y eso causa que aumente la saciedad.

Popularizada por muchas figuras de Hollywood y hasta por el magnate Elon Musk, esta semaglutida se convirtió en el fármaco de moda para bajar de peso en todo el mundo. Sin embargo, Rimer sostiene que no es solo la medicación la que genera el descenso de peso, sino que también resulta fundamental un plan alimentario con muchas proteínas, vegetales y líquidos. Es decir, si no hay cambios de hábitos, no habrá cambios físicos. "La idea no es permanecer in aeternum con la medicación, pero sí con los hábitos y la dieta. Siempre que aparece algo así suena mágico y la gente se emociona pensando que no requiere esfuerzo. Pero no es así. Los pacientes que utilizan esta medicación asumen un compromiso para hacer la alimentación", recalcó.

Rimer enfatizó que el expendio de esta droga, que estará disponible en Argentina recién en agosto de 2024, es únicamente bajo prescripción médica y reconoció que el tratamiento tiene un alto costo y no es accesible. "Hay que decirlo. Las obras sociales y prepagas muchas veces no lo cubren y se apunta a una franja que lo pueda costear", detalló.

Según indica la autorización de la Anmat, tanto en la Argentina, como en otras partes del mundo, este fármaco está indicado para un grupo específico de pacientes: adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial de superior a 30 (obesidad), o entre 27 y 30 (sobrepeso) en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso, por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular.

Especialistas en nutrición consideran que la droga inyectable es una "importante apertura" para el tratamiento de la obesidad.

La referente en Mar del Plata del Colegio de Nutricionistas en la Provincia de Buenos Aires advirtió que la obesidad, un problema de salud pública global, viene en aumento. Según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, el sobrepeso ronda el 62% y aumentó un 75% entre el 2005 y el 2018, por lo que Rimer consideró que la aprobación de Anmat es una "importante apertura" para el tratamiento de esta patología que hasta hace poco tiempo sólo se podía combatir con actividad física, dieta y cirugía.

Tratamiento: los primeros chequeos y efectos adversos

La licenciada en Nutrición consultada por este medio, integrante de en un equipo multidisciplinario que trabaja con la droga que es furor para bajar de peso, explicó que primero se realiza un "tamizaje de los criterios de inclusión o exclusión" que incluyen múltiples estudios y análisis para saber si el paciente puede afrontar el tratamiento.

"Como esta medicación actúa a nivel pancreático, el médico solicita una ecografía pancreática y abdominal para descartar presencias de algún quiste. Si tiene cálculos en la vesícula, se hace una operación. Se sugiere una ecografía de tiroides para descartar cualquier problema. También se hacen exámenes psicofísicos. Una vez que está dentro de los criterios, recién se inicia el tratamiento con el acompañamiento de los profesionales", hizo hincapié.

Con respecto a posibles efectos adversos, Rimer reconoció que los pacientes pueden padecer algunos síntomas gastrointestinales como náuseas, dolor de estómago, estreñimiento, diarrea y vómitos.

¿Cómo debe administrarse la semaglutida?

Tanto Ozempic como Wegovy están diseñados para inyectarse una vez a la semana en el estómago, la pierna o el brazo. Asimismo, la dosificación debe ser progresiva, por eso el fármaco se distribuye en cinco dosis diferentes: en el primer mes los pacientes se aplican una dosis de 0,25 mg una vez a la semana y aumenta la dosificación cada 4 semanas hasta llegar a la dosis completa de 2,4 mg.