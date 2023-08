Crimen en Las Lilas: “Claudio está detenido por la inseguridad y la delincuencia”

Cerca de un centenar de personas, entre ellas familiares, amigos y clientes de Claudio Miraball, el mecánico que atropelló y mató a un hombre que minutos previos había robado herramientas de su local del barrio Las Lilas, realizaron una pacífica protesta frente a los tribunales de Mar del Plata, solicitando a la justicia a que el imputado sea beneficiado con el arresto domiciliario mientras se realiza el proceso judicial. Aseguran que su familia, que debió cerrar su taller con más de 40 años de trabajo, se encuentra “devastada psicológica y económicamente”.

"Estamos acá presente para pedir la liberación de Claudio. No para que no se siga un proceso penal ni nada por el estilo, sino para que Claudio esté a derecho en su casa. Esto es una tragedia que le pasó a la familia por la falta de seguridad y respuesta de la ciudad de Mar del Plata y de la Justicia. Este ladrón tenía más de 35 causas, debería estar preso y estaba liberado por el Covid. La policía, en más de 20 ocasiones de robo, nunca dio respuesta a esta familia. Nunca pudieron dar con un ladrón, con una herramienta. ¿Qué no han hecho estas familias para proteger su taller, su único sustento para mantenerse?", se preguntó Analía, amiga de la familia Miraball, presente en la manifestación.

En declaraciones a 0223, la mujer contó que del taller mecánico vivían tres familias y que debido a esta hecho, debieron cerrar de manera definitiva. “La familia está devastada psicológica y económicamente. No saben ni dónde están parados. Los padres de Claudio tienen 80 años. No pensaron vivir para ver lo que les está pasando con un hijo, que lo único que le han enseñado es a trabajar, a ser buena persona", lamentó la mujer.

Y agregó: "Si la justicia y la seguridad existiera, esta familia no debería estar pasando por esto. Tuvieron más de 20 robos, la justicia no le dio respuesta y hoy está detrás de las rejas”, completó.