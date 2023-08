Crimen en Las Lilas: la línea del robo previo y la pericia al auto secuestrado

A la espera de la realización de las pericias que se harán al automóvil secuestrado el domingo a la noche y más allá de la suposición que su propietario tiene relación con un comercio que habría sido asaltado la misma madrugada, la fiscal Romina Díaz avanza en el análisis de otras medidas aunque aún no se solicitó ninguna detención.

Anoche, tras secuestrar el Renault Logan de color oscuro que estiman fue el que arrolló y mató a Pablo Rubén Villava cuando cruzaba la calle Mariano Acosta entre Rawson y Garay, se informó que el rodado iba a ser peritado. "El auto fue precintado y trasladado a un predio policial para la realización de las medidas", confío una fuente extraoficial a este medio.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el dueño del auto se habría comunicado con un abogado particular que realizó algunas consultas y este lunes a primera hora pidió tener acceso a la vista del expediente.

El propietario tendría relación con un comercio que minutos antes sufrió el ingreso de desconocidos, hecho que alertó el sistema de monitoreo privado. Del lugar, que está a unos trescientos metros del sitio donde atropellaron al hombre de 35 años, habrían robado un par de herramientas, aunque no se precisó si serían una llave y un torquímetro tal como las que hallaron al lado del cuerpo.

"Por ahora no hay nada al no tener identificado a ningún sospechoso. Por eso no se puede aún pedir detención", agregaron.