Rescatistas insisten en restringir las salidas de los gatos de la casa: "No se van a morir de angustia"

Un gato hogareño que callejea reduce en un 50 por ciento su esperanza de vida. El dato es contundente y sirve para graficar la importancia de una adopción y tenencia responsable. En “Michis del amor”, una ONG de Mar del Plata, insisten a las familias adoptantes en adecuar espacios “cat-friendly” en sus casas para que las mascotas eviten el contacto con la calle y encuentren “estímulos” suficientes para pasar el día en el corazón de un hogar.

“Si el gato está en un lugar que tiene acceso al exterior, muy probablemente se escape. Hay gatos que salen, pasean y muchos de esos no vuelven, entonces el gato in-out, el gato que callejea, que pasea, reduce al 50% su esperanza de vida. Entonces lo que más pedimos a la hora de encontrar una familia es que justamente tengan un lugar adaptado”, sostiene Sofía Berrondo Hermann, una de las referentes de la entidad.

En una entrevista con 0223, la representante de la ONG, que se dedica en Mar del Plata a rescatar gatos abandonados para encontrarles nueva familia, reflexiona sobre la importancia de promover una “adopción y tenencia responsable” al conmemorarse este 8 de agosto el Día internacional del Gato.

-¿Con qué clases de gatos se encuentran en sus misiones de rescate?

-Nosotros rescatamos, damos tránsito, cuidamos y buscamos adopciones responsables para estos gatos que rescatamos de la calle. La mayoría son víctimas del abandono, del maltrato animal, entonces llegan en pésimas condiciones realmente, pero siempre el objetivo final de Michis es que ese gato encuentre una familia y que la familia encuentre a su gato.

En "Michis del amor" aseguran que los gatos no necesitan salir de casa. Foto: 0223.

-¿Qué es una “tenencia responsable” para ‘Michis del amor’? ¿Qué requisitos piden cuando alguien quiere adoptar?

-Sí, tenemos requisitos, pero no son demenciales: son bastante accesibles y tienen que ver justamente con que el gato no vuelva a estar en la situación en la que estuvo hasta que lo rescatamos. Lo que pedimos es tenencia y adopción responsable, y para nosotros eso significa llevarlo al veterinario, vacunar y desparasitar cuando haga falta, es castrarlos si no lo están, es dedicarles tiempo y darles amor porque el gato es un animal independiente, es mucho más independiente que un perro tal vez, pero igual necesita que uno esté. Después también pedimos, lógicamente, dar alimento de calidad, que no hace falta que sea el alimento más caro del mercado, pero tratar de dar un buen alimento dentro de las posibilidades. Pedimos tener un espacio cat-friendly y esa es la parte donde capaz chocamos más con algunos adoptantes.

-¿Por qué?

-Nosotros siempre buscamos que ningún gato de los que rescatamos vuelva a estar en situación de calle. Y si el gato está en un lugar que tiene acceso al exterior, muy probablemente se escape: hay gatos que salen y pasean y muchos de esos no vuelven, entonces el gato in-out, el gato que callejea, que pasea, reduce el 50% de su esperanza de vida. Entonces lo que más pedimos es justamente que el lugar esté adaptado, que si es un departamento tenga red, por ejemplo.

-¿Pero salir, explorar, no son costumbres inherentes a cualquier gato?

-Viene por ahí pero en realidad es un mito. Los gatos hacen lo mismo que los grandes felinos pero mientras esa necesidad de explorar, de jugar, de trepar, de cazar, esté cubierta, el gato no tiene por qué salir. El gato no va a morir de angustia porque deje de salir a pasear, ni va a entrar en un pozo depresivo, ni va a dejar de ser gato. Todo es perfectamente adaptable y lo que el gato tiene adentro de su casa no va a tener necesidad de ir a buscarlo afuera, por eso está bueno darles atención, estimularlos, los juguetes que incluso los puede fabricar uno con una pila de cajas, con un bollito de lana, mientras el gato tenga esa estimulación y pueda tratar todo ese instinto en el interior, el gato va a estar a salvo y va a poder ser un gato y ser feliz.

"Michis del amor" sigue en busca de familias que adopten. Los interesados pueden consultar en su Instagram @michisdelamor_mdp, en el facebook michisdelamormdp o al emial michisdelamor@gmail.com.

-Y por el trabajo que ustedes hacen, ¿pueden llegar a intuir cómo va a ser la convivencia de un gato en determinados contactos?

-Sí, nosotros los conocemos porque los tenemos algunos desde bebés, otros tenemos un periodo de adaptación para conocer sus características y ya sabemos cuáles gatos se llevan con niños, cuáles no se llevan. Tenemos gatos que se llevan bárbaro, con perro, con conejo, con hamster y lo que sea y otros que no quieren saber nada con otros, hay algunos michis que prefieren ser hijos únicos y otros que prefieren estar acompañados siempre porque son más juguetones, entonces teniendo en cuenta cómo es el gato, siempre buscamos su familia ideal.

-¿Y qué es lo más lindo de tener un gato?

-Yo siempre cuento algo y es que a veces tenés el peor día del mundo, pero el peor, y llegás a tu casa y pensás que todo va a seguir siendo igual de malo, y en el momento en el que el gato viene y te mira, y vos te acostás y se te acuesta en el pecho, el gato sabe que estás mal, lo sabe, los que hacen reiki dicen que son reikistas por naturaleza, que ronronean y que duermen porque están devolviendo toda esa mala energía que absorbieron, pero vos estás en el peor día de tu vida, pero el gato se te acuesta en el pecho y de repente lo que era malo ya no es tan malo.