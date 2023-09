Rock con guiños a Piazzolla: la noche que Deep Purple paralizó Mar del Plata

Si hay algo de lo que no quedan dudas es que Deep Purple es una de las bandas emblemáticas del rock británico duro e integra la breve lista de shows internacionales masivos y de primera categoría que se ofrecieron en la ciudad. El último registro de una banda icónica en Mar del Plata era 1981 cuando Queen dio un show único en la ciudad. En vistas de este precedente, la expectativa generada por la presentación de Deep Purple en el Patinódromo Municipal el sábado 3 de abril de 1999 era grande.

Desde temprano, jóvenes, parejas y familias completas se acercaban a las inmediaciones del parque de deportes con sus entradas en mano que habían adquirido en la boletería del estadio Polideportivo o telefónicamente y cuyo valor oscilaba entre los $25 y los $50, dependiendo de la cercanía al escenario esperando, en algunos casos cumplir con su sueño de ver a sus ídolos y, en otros tener una experiencia similar a la que se había vivido en el Estadio de Obras las dos noches anteriores a la llegada de la banda a la ciudad.

A las 19 se abrieron las puertas del “Alberto Lugea” y, para amenizar las poco más de dos horas de espera, comenzó a sonar música funcional mientras los recién llegados esperaban por ver a los intérpretes de “Woman from Tokyo”.

El espectáculo comenzó puntual. La música de espera se apagó junto con las luces y cuando se encendieron las luces del escenario Ian Gillan dio inicio a la fiesta de dos horas en la que no faltaron los clásicos “Highway Star” y “Smoke on the water”.

El periodista Marcelo Gobello, en block, recuerda de esa presentación que, momentos antes, mientras almorzaba en el hotel cinco estrellas en el que se alojó la banda, encontró un hueco para dialogar con Lord y contarle -a sabiendas de la admiración del británico por Piazzolla- que se encontraba en la ciudad natal del autor de “Adiós Nonino” y el artista le explicó que era un “gran aficionado” a la vertiente sinfónica y camarística de Piazzolla y había “tratado de fusionar sus fugas con la música contemporánea”.

“Como él, soy un apasionado de Bach y sus fugas y he tratado de fusionar esos elementos con la música contemporánea. En mi caso particular con el rock y el blues. Me siento muy contento de poder conocer al fin a la ciudad y al mar que tanto amaba", recuerda Gobello que fueron las palabras de Lord.

Horas despues, en el Patinódromo Municipal el periodista junto al público que había colmado el predio vieron como el tecladista, en medio de un solo rindió homenaje a Piazzolla interpretando en un sample los acordes de “Oblivon”.

El show siguió con “Lazy”; “Speed King”; “Fireball” y “Watching the sky”.

Durante poco mas de una hora y media, los marplatenses vivieron una noche a puros hits en la que Deep Purple demostró que pese a los cambios en su formación, continuaba más vigente que nunca.