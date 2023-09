Desde el oficialismo tildaron de “inverosímil e hipócrita” al anuncio del hospital de alta complejidad

En una sesión cargada de cruces políticos en torno a la eliminación de la Secretaría de Cultura y su anexión al Emtur, los roces entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria también se extendieron al reciente anuncio del gobierno provincial sobre la construcción de un hospital de alta complejidad para Mar del Plata. “En las últimas horas hemos escuchado promesas que resultan inverosímiles e hipócritas”, reprochó el concejal Daniel Núñez, lo que fue rechazado por la oposición local.

“Todos los candidatos ofrecen a los vecinos sus propuestas, ideas y ganas de hacer. Muchas de ellas tienen plazos, son más o menos realizables, pero otras, como las que escuchamos en las últimas horas de mano de Kicillof y Raverta, resultan inverosímiles e hipócritas”, sostuvo el presidente de la UCR marplatense. La referencia en concreto es al reciente anuncio de un hospital que complementará al Higa, con 230 camas, 40 mil m2 y un presupuesto en torno a los 15 mil millones de pesos, y con una gestión tripartita entre Nación, Provincia y ciudad.

“Son promesas que se inscriben en otras promesas que ha hecho el gobierno provincial, como el Espigón 9 (del Puerto) o la Rambla, la Circunvalación, tantas promesas que le hicieron a los marplatenses y de las cuales muchas de esas en el mejor de los casos apenas están iniciadas. De la gran mayoría no tenemos la menor noticia”, redobló la apuesta el concejal Núñez.

El edil apuntó también contra la situación actual del Hospital Interzonal: “no tiene gas hace más de un año, los ascensores no andan, los enfermos los tienen que subir por escalera, todos los días se van médicos, no hay insumos y los enfermos cuando quedan internados duermen en los pasillos en una camilla con mantas que tienen que llevar sus familiares”.

“Licitaron 81 millones de pesos para el gas y todavia no lo han podido hacer. 81 millones de pesos al blue son 110 mil dólares, no se compra un dos ambientes por esa plata. ¿No pueden comprar un dos ambientes y quieren hacer un hospital?”, agregó. “La hipocresía es tal, que dicen basta de parches y que van a hacer un nuevo hospital. 32 años gobernó el mismo signo político (en la Provincia desde el regreso de la democracia) y no han hecho más que parches en el Interzonal, en el mejor de los casos y hoy vienen a proponer un nuevo hospital”, sostuvo.

En esa línea, Núñez planteó su intención de “sacar la careta a las falsas promesas” y agregó que los marplatenses “necesitan un hospital que funcione, al menos el que tenemos . Es un sueño tener algo mejor, pero de mínima queremos que los enfermos tengan un tratamiento digno”.

En similar dirección se expresó el concejal Guillermo Volponi, del Pro, quien planteó la “desconfianza que nos generan este tipo de anuncios en épocas electorales. Que se nos permita la duda. En lugar de anunciar una obra de este tipo, festejaríamos que haya gasas en el hospital”.

“Hacer política es tomar decisiones”

El presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Roberto Gandolfi (Unión por la Patria), salió al cruce del oficialismo y defendió el anuncio dado a conocer la semana pasada. “Hacer política es tomar decisiones. Lo que se anunció es un polo sanitario para la zona atlántica, esto viene con un hospital subzonal en Villa Gesell y la refuncionalización del hospital de Necochea”, informó sobre el espíritu del proyecto.

En su intervención apuntó específicamente contra la secretaria de salud municipal, Viviana Bernabei. “El anuncio ni se había realizado y la secretaria ya estaba especulando y oponiéndose a un hospital de alta complejidad. ¿Quién es la Mar del plata del no?”, dijo ironizando sobre el recurrente cuestionamiento que el oficialismo hace al bloque opositor.

“Ustedes no pueden creer que un gobernador gestione y el gobernador puede anunciar un hospital de alta complejidad porque inauguró seis en su mandato”, añadió la concejala Sol de la Torre, del bloque de unión por la Patria.

Finalmente, el referente de Acción Marplatense, Horacio Taccone, reprochó que se tilde de hipócrita a un anuncio y contó la propia experiencia del bloque, cuando firmó dos acuerdos con el intendente Montenegro para aprobar los presupuestos 2021 y 2022 a cambio de la incorporación de obras que aún no fueron realizadas, como el caso del Hospitalito de Batán. “Nunca dije que el intendente es un hipócrita por ese anuncio, ni siquiera desconfié. Seguramente habrán tenido sus inconvenientes para realizarlo”, concluyó.