El marplatense eliminado del Bailando, contra todos: "Los argentinos son muy envidiosos"

Ian Hachmann se retiró del estudio del Bailando 2023 como un mal perdedor. Luego de convertirse en el primer eliminado del certamen junto a su esposa, la islandesa Arna Karls, el marplatense disparó contra todos los argentinos y contra la mediática Yanina Latorre.

Durante el programa que conduce Marcelo Tinelli, los actores -que venden contenido erótico en OnlyFans- no dudaron en expresar su descontento y arremeter contra la integrante de LAM, quien había criticado duramente a la pareja días atrás. El joven apuntó contra la "angelita" y recordó sus recientes publicaciones de Twitter, en las que Latorre había dicho que la pareja le daba "vergüenza ajena".

Ahora, hubo un nuevo capítulo del enfrentamiento este jueves en LAM. Al ser entrevistado por movilero Santiago Sposato, el marplatense culpó a los argentinos de su salida. "Fuimos los primeros eliminados porque la gente acá en Argentina no acepta esto por lo que nosotros trabajamos. Es muy cerrada. Es muy envidiosa. Es mucha mi... en la parte artística", disparó.

La pareja fue la primera eliminada del Bailando 2023.

A continuación, explicó que ninguno de los dos bailan de manera profesional y que lo "suyo" es hacer contenido erótico para adultos. "El público de Showmatch es el mismo que el de Los Simpson. Está Homero, ahí con los pibes, viendo Showmatch. Es un público familiero", dijo de manera socarrona y un tanto fuera de época, ya que hace años que el programa de Tinelli dejó de usar ese nombre.

Previamente, al ser consultado por el periodista si estaba triste por el resultado que había obtenido en la votación telefónica del público, Hachmann respondió de forma irónica. "¿Qué bajón? Ahora nos volvemos a España, a Ibiza. No podés comparar la vida de España con la de acá", lanzó, mientras su pareja saltaba atrás de él, festejando su regreso a Europa.

Finalmente, el actor porno dijo que le gustaría volver para participar de un "Cantando", ya que lo suyo es el canto. "La pasamos bomba, disfrutamos. Fue una linda experiencia y compartir esto con tu pareja es algo único, que va a quedar en la historia", cerró.

La dura respuesta de Yanina Latorre

Al terminar la nota -que era grabada- en el estudio Yanina Latorre se había tirado sobre su sillón, extenuada por lo escuchado. Tras incorporarse, fue implacable contra Hachmann: "No te conoce nadie, sos un grasa, no tenés ningún talento. Solamente mostrás el pi... y la c... de tu novia", enumeró ante la mirada atónita de los televidentes de América TV.

"No somos pacatos. El público no es familiar. Nazarena Vélez se tiraba leche y se tocaba todo y hacía pico de rating", agregó verborrágica, ante la risa de su compañera. "Estás desangelado, amor. No existís, estuviste sopre", dijo la "angelita", haciendo referencia a los problemas con la Justicia que supo tener el actor cuando vivía en Mar del Plata y fue acusado de integrar una banda de secuestradores virtuales.

Latorre se mostró indignada con las críticas de Hachmann.

Para finalizar, la esposa de Diego Latorre aseguró que nadie tiene prejuicio por su trabajo y lanzó: “Dijiste que éramos una mierda, que éramos envidiosos y terminás llorando que el sueño de la luna de miel. Vivías con Charlotte Caniggia y no pagaste el alquiler... Dos inútiles y no porque vendan sexo. Acá hay bombas. Yo hubiera trabajado de eso, pero no me dio el piné”.

Más tarde, en una entrevista radial, Ian Hachmann fue consultado por su cruce con la mediática y aseguró que le iniciará acciones legales a Yanina Latorre: “Es hipócrita y lo que dijo es asqueroso”

“Yo le dije a Arna antes de viajar para Argentina que iba a pasar esto y que íbamos a recibir críticas y eran muchos comentarios horribles como el de Yanina Latorre que me pareció súper desubicado”, comenzó diciendo el actor de de Only Fans en una nota con Juan Etchegoyen en Mitre.

Los actores porno volverán a España en las próximos días.

Siguiendo con su descargo, afirmó: “Nunca jamás en la vida, ni a una ex que odie, le dije eso, si veo un video de alguien cantando o bailando que no me gusta ni en pedo le pondría eso. No la conozco personalmente a ella pero desde mi lado humilde debe ser una linda persona que se preocupa por su familia, por lo que vi el otro día de su hija que estuvo llorando por el comentario que hizo Alex Caniggia”.

“Me parece una hipócrita que después de lo que dijo ella de Alex, ella esté diciendo estas cosas de los participantes y me parece asqueroso, pero adentro debe haber una linda persona, no sé” , cerró el marplatense, muy enojado con la situación.