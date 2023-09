Arba relanza “Simplificate”, el plan que busca que 135 mil monotributistas paguen menos impuestos

Con el objetivo de que los contribuyentes de las categorías más bajas del Monotributo se incorporaren al sistema y obtengan beneficios impositivos, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) inició una campaña que hace foco en las ventajas de adherir al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

En diálogo con 0223, Cristian Girard, titular del organismo bonaerense dio detalles sobre los alcances del programa. “La campaña 'Simplificate' de monotributo unificado, ingresos brutos simplificados, apunta a que 135.000 contribuyentes de toda la provincia paguen menos en caso de darse de alta”, aseguró el funcionario tras resaltar que en Mar del Plata son 6.200 las personas que se verían beneficiadas con el programa.

“Hicimos un trabajo de análisis fiscal interno donde vimos las últimas declaraciones juradas de todos los contribuyentes de ingresos brutos que son monotributistas y no están dados de alta en el régimen simplificado, y detectamos estos 6.200 que pasarían a pagar menos”, sostuvo.

La campaña "Simplificate" se da en el marco de otro beneficio para la ley impositiva que contempla que quienes se den de alta tengan 12 meses bonificados. “Entonces, además de pagar menos y no tener retenciones, declaraciones juradas, tienen un año bonificado. Estamos haciendo una campaña personalizada por las redes, contactándolos uno a uno para comunicarles cuánto pasarían a pagar”, indicó Girard.

En esta línea, el titular de Arba indicó que Mar del Plata junto con las localidades de La Plata, La Matanza y Lomas de Zamora es uno de los distritos con mayor número de monotributistas de la Provincia. “Esperamos llegar a los 135.000 que podrían pagar menos y no están adheridos, y que se sumarían al universo que ya tenemos de 830.000 monotributistas que adhirieron voluntariamente. De acá a fin de año tendríamos que estar llegando ya al millón de monotributistas en toda la provincia”, calculó Girard.

“El régimen simplificado lo lanzamos en el año 2021. Tomamos la decisión de hacer adhesión voluntaria y no de oficio porque los beneficios que tiene el régimen son realmente para valorar por parte de los contribuyentes; creemos que no hace falta hacerlo compulsivamente”, explicó Girard.

De acuerdo a las declaraciones del funcionario, "Simplificate" unifica el pago con el monotributo. “Cuando pagan el monotributo Afip en el mismo BEP tienen una línea de ingresos brutos que arrancan 500 pesos en la categoría más baja, menos 458 pesos. No presentan más declaraciones juradas todos los meses, quienes no están adheridos tienen que presentar una declaración jurada con sus ventas, con los gastos computables y eso da un saldo a pagar. Además tienen retenciones cuando le hacen una transferencia bancaria, un comercio, venden con tarjeta o le pagan con una app, Arba cobra por adelantado el impuesto. Si se adhieren al régimen simplificado no tienen nada más de todo eso, ni retenciones ni declaraciones juradas y pagan en un único trámite cuando pagan el monotributo, ingresos brutos”, detalló.

"Si se adhieren al régimen simplificado a través de la web, con la clave con la SIT y el Cuit, en cinco minutos van a estar adheridos y a partir de ese momento cuando paguen el monotributo van a estar cumpliendo con todo lo que refiere a ingresos brutos y además con un menor costo financiero, sin retenciones y sin presentar declaraciones juradas, que también es un trabajo costo administrativo", cerró.