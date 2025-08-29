Sorpresa: en medio de la crisis, una famosa empresa de galletitas paró la planta y le dio vacaciones al personal

La incertidumbre volvió a instalarse entre los 300 empleados de Tía Maruca, la marca de galletas que produce Dilexis en el departamento sanjuanino de Albardón. En las últimas horas, la compañía informó que la planta permanecerá detenida por una semana y que el personal deberá tomarse siete días de vacaciones obligatorias, con excepción de algunos operarios convocados para tareas específicas.

La decisión fue comunicada por el área de Recursos Humanos en las últimas horas, con el objetivo de hacer "trabajos de montajes y mantenimiento" en pos de aumentar la "productividad". Por ello, se aseguraron de contar con stock suficiente, pero aclararon que no está vinculado a la baja en el consumo ni con la compleja situación económica que atraviesan las compañías de todo el país.

El freno a la actividad reavivó los temores de los empleados, que ya habían experimentado semanas de tensión por las dificultades financieras de la firma en mayo. En ese contexto, la marca analiza alternativas para enfrentar las dificultades y reorganizar el esquema laboral. Lo que se busca sostener es la producción de galletitas, que abastece a gran parte del mercado nacional, y evitar un deterioro mayor en las cuentas internas.

Desde la gerencia remarcaron a los trabajadores que no existen riesgos de cierre ni despidos masivos, aunque admitieron que la situación comercial obliga a revisar gastos y replantear turnos de trabajo. La planta de Albardón funciona bajo un esquema de tres turnos diarios que hasta ahora garantizaba continuidad en la producción. Con la parada técnica, se interrumpirá por completo la actividad fabril, aunque ya había habido conflictos por el pago de sueldos.