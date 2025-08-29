Tremendo: festejó su cumpleaños, la atropelló su novio y quedó en coma

Tatiana Ruiz, la chica que había quedado en coma tras ser atropellada por su novio en el barrio porteño de Flores, recibió el alta después de casi dos años de recuperación. “Gracias por estar cuando ella no podía pedir ayuda. A cada persona que acompañó a Tatiana durante estos 17 meses: gracias”, fue el mensaje que compartió la familia. La madrugada del 16 de diciembre de 2023, la joven fue arrollada por Lucas Feijoo, su novio de 27 años.

El episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Yerbal y Bolivia: hasta ese lugar se acercó un patrullero de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad después de un llamado al 911, que advertía sobre una mujer desvanecida en la calle. La víctima, por lo pronto, no respondía a los estímulos y junto a ella estaba su propia pareja, que entonces contó que había discutido con ella cuando volvían de festejar el cumpleaños de la joven a bordo de su camioneta.

En las imágenes, se aprecia cómo la víctima baja del auto e intenta subir nuevamente, pero el conductor arranca a gran velocidad y la pasa por encima. Por lo pronto, la damnificada fue trasladada con politraumatismos a un hospital de la zona: el informe de los profesionales de la salud detalló que Ruiz tenía fracturas en la cadera y el codo, un hematoma subdural, un neumotórax izquierdo y politraumatismos graves.

Al mismo tiempo, Tatiana estuvo durante tres meses en terapia intensiva y luego fue trasladada a la clínica Fleni de Escobar, donde afrontó 17 meses de recuperación. Camila, su hermana, explicó que los próximos pasos en cuanto a la rehabilitación serán más que complejos. "Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar. Le cuesta muchísimo modula y la realidad todavía es compleja, pero está muchísimo mejor que cuando entró".