El tornado que golpeó a Miramar dejó a 20 vecinos evacuados

En el mediodía siguiente al paso arrasador de la cola de un tornado, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, confirmó que 20 vecinos debieron ser evacuados y reciben asistencia a la espera de regresar a sus hogares.

En declaraciones exclusivas a 0223, el jefe comunal lamentó el alcance que tuvo el fenómeno que se desarrolló en la tarde del martes y que se cobró la vida de dos personas: un adolescente de 17 años y una mujer de 85 años.

Ianantuony confirmó a este medio que se trató de una "cola de tornado" que se desarrolló en un período de no más de 20 minutos y generó "daños realmente impresionantes". Como consecuencia, además de las dos víctimas fatales, 22 personas debieron ser asistidas, de las cuales cinco de ellas fueron hospitalizadas. "Realmente esta tragedia que se desencadenó en muy poco tiempo, pero que hizo tanto daño, podría haber sido realmente muchísimo peor", aseguró.

"Lo viví en carne propia porque tenía a mis hijos en una casa amiga en la zona norte de la ciudad en Bristol, cuando veo que de alguna manera se empieza a modificar el clima digo bueno vamos a buscarlo a los chicos a una distancia de 10 minutos, cuando estaba volviendo veo un cono de nube como si fuera una tromba marina que se estaba desarrollando en el mar y que ya estaba lloviendo en el mar y en esa diferencia de 10 minutos cuando llego a mi casa que voy a cerrar los postigos y me quedo mirando con mucho asombro la velocidad con que se dirigían las nubes a un mismo punto. Cando eso se condensa, baja y eso generó en el término de 10, 15 minutos un fenómeno que hoy estamos lamentando", explicó.

Tras la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de General Alvarado confirmó que 20 vecinos debieron ser evacuados y se encuentran bajo el monitoreo constante de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Asimismo, Ianantuony confirmó que en horas del mediodía Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (Edea), la empresa proveedora de energía en la región, restableció el servicio en Mar del Sur, donde se habían registrado daños en la línea de alta tensión.

La repetición de fenómenos cada vez más devastadores

En declaraciones a 0223, Ianantuony reflexionó acerca de la repetición de distintos fenómenos climáticos sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires y llamó a "repensar políticas públicas que puedan dar respuesta a fenómenos que son muy difíciles de anticipar". "Si bien hubo una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional, nada hacía prever que íbamos a tener este tipo de eventos", aseguró.

"Desde diciembre a la fecha hemos transitado distintos eventos y esto tiene que ver con el cambio climático. En Mechongué llovieron entre 120 y 150 milímetros en un sector muy concentrado en el término de una hora y media. "Estos fenómenos hoy están ocurriendo y generan lógicamente este tipo de impactos sobre la comunidad", enfatizó.

Tal como se informó, el dirigente de Unión por la Patria confirmó que los daños se concentraron en la zona del macrocentro de Miramar, donde hubo caída de árboles y postes y voladura de techos de casas particulares, comercios, en la carpa de emprendedores y en la terminal de ómnibus.

Ianantuony también lamentó que el fenómeno ocurrió en pleno enero, en medio de la temporada de verano, siendo el sector de balnearios fue uno de los más afectados.

La carpa de emprendedores - puntualizó - " son 40 familias que producen durante todo el año, que esperan el periodo estival, la temporada de verano para poder comercializar en la carpa y vemos que una carpa estructural que tiene prácticamente el largo de una cuadra, que tiene caños, es una estructura muy pesada, quedó plegada sobre los árboles en eje vertical respecto del suelo".

"Son cosas que no se han visto nunca, entonces, estamos asistiendo a fenómenos en los cuales se conforman muy rápidamente, no es posible advertirlos y que generan, aún con muy poco tiempo de desarrollo, muchísimo daño. Son fenómenos que no habían ocurrido nunca y que evidentemente esta infrecuencia ahora pasa a ser parte de un escenario que tenemos que empezar a advertir e intentar anticiparnos.", ratificó.

Múltiple asistencia

El intendente agradeció el despliegue de las áreas de Defensa Civil, Bomberos, Policía y el acompañamiento que brindaron equipos de Mar del Plata y Mechongué que se plegaron al operativo.

También valoró la asistencia del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad envió una partida de materiales para la reconstrucción de las viviendas afectadas y dispuso una serie de créditos para casas particulares y negocios a través del Banco Provincia.

Ianantuony también confirmó que pusieron a disposición los recursos económicos y humanos del Municipio de General Alvarado para asistir a las familias de las víctimas fatales. "Estamos a disposición plenamente", confió.