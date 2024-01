Conflicto por el futuro de la Feria del Bosque Peralta Ramos

Una polémica se desató esta semana luego de que desde la Asociación Civil Centro Cultural De La Feria De Artesanos del Bosque Peralta Ramos convocaran a un abrazo a realizarse en la feria, denunciando el cobro excesivo del canon por ocupación del espacio. "La manifestación surge luego de que la Asociación Vecinal de Fomento incumpliera un convenio interno que existe entre ambos", explicó a 0223 Rocío García París, integrante de la feria.

"Desde hace años, la feria hace una contribución monetaria que hace un tiempo dejó de ser voluntaria y se nos empezó a imponer el monto. Mientras fue razonable no generó problemas pero este año pasó a ser excesivo. Cuando nos sentamos a charlar este valor, nos pidieron cerca de 600 mil pesos, y luego recibimos mensajes casi extorsivos donde lo subieron a 720 mil. No sabemos incluso si no va a volver a incrementar", detalló la artesana.

La feria es una de las más importantes de la zona sur e incluso de las más icónicas en la ciudad, debido a su variedad de ofertas, su atractivo turístico y la cantidad de gente que asiste cada fin de semana. "Desde la Asociación se amparan en la ordenanza nº 6429 que permite la explotación mediante permisos de ocupación precarios sobre sus terrenos, pero la verdad es que hay muy poca, casi escasa, prestación de parte de ellos como para cobrar ese monto", expresó García París.

En ese marco, aseguró que buscaron intervención del área de Asuntos de la Comunidad y que ya dialogaron con varios concejales para buscar destrabar el conflicto. "Lo que sucede con la feria es que no está dentro del circuito municipal porque surgió como una feria vecinal que después se fue ampliando. Nos constituimos como asociación civil y formamos un centro cultural que hoy está abierto a la comunidad. Queremos seguir funcionando y que esto se resuelva. Por eso, invitamos a los marplatenses a participar del abrazo solidario que convocamos para este jueves 25 a las 17 en la feria", manifestó.

La postura de la Asociación Vecinal

Por su parte, desde la Asociación Vecinal de Fomento Bosque Peralta Ramos comunicaron que desmienten "rotundamente" lo difundido por los feriantes: "Lo que hablamos no son los valores que exponen en sus publicaciones y lo podemos demostrar con la comunicación mantenida por mensajes entre ambas partes. Desde la Asociación queremos que la feria siga funcionando. Pero creemos que difundiendo información falsa no es la forma de llegar a un acuerdo", describieron.

"Desde el 31 de diciembre de 2023, el convenio se encuentra vencido. A lo largo de más de 30 días, nuestra comisión ha trabajado incansablemente con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Sin embargo, hemos experimentado maniobras de dilatación, intransigencia y coerción por parte de los representantes de los feriantes", informaron desde la entidad.

En ese sentido, agregaron que han accedido a una serie de concesiones "como muestra buena voluntad y compromiso con la resolución del conflicto", entre las que se encuentran la refacción del baño utilizado por la feria (que fue vandalizado), el pago del canon en 3 cuotas, realización del corte semanal del césped durante los meses de verano y la gestión ante el Municipio del arreglo de luminarias en la zona.

"El año pasado se les cobró un canon por el uso del espacio que tenemos asignado, de 220 mil pesos. Este año, dada la inflación que hay, era necesario aumentar. No pretendíamos cobrar el índice oficial porque era un disparate y por eso bajamos a una actualización del 150% lo que daba una cifra de 550 mil pesos aproximadamente. No es verdad lo que dicen, no sabemos por qué lo publicaron así. Queremos que digan la verdad, como que deben dos años de luz y no explican por qué no la pagan", puntualizó a 0223 Guillermo Palacio, integrante de la Asociación Vecinal.

Feriantes aseguran que les aumentaron el canon de forma excesiva. Foto: Facebook Bosque.

"Lamentablemente se han puesto en una postura de no querer trabajar. A nosotros nos interesa que esté la feria, pero mientras que cumplan y nos abonen lo que pedimos que no es un disparate. Ellos tienen 50 puestos, le cobran a cada feriante 700 pesos por día, lo que da un total importante multiplicándolo por las 100 jornadas que ellos trabajan. No nos cierran las cuentas porque no nos pueden pagar a nosotros pero están recaudando mucho, entonces nos da que pensar. No pedimos esta plata para nosotros sino para el barrio, porque tenemos muchas plazas que mantener y el recurso que nos da la Municipalidad es acotado, no nos alcanza", agregó Palacio.

La feria funciona desde el año 2002 y nació con la metodología del trueque, un clásico de la época. Para Palacio, es muy importante que continúe: "Esperemos que se llegue a buen puerto y que reflexionen, sino directamente arreglaremos con los feriantes, que pongan una nueva comisión porque la asociación civil que se creó nos resulta sospechosa".