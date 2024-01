El oficialismo avanza con el aumento del boleto y el lunes comienza a debatirse

El interbloque oficialista resolvió avanzar con el tratamiento del aumento del boleto que hace nueve días solicitaron los empresarios del transporte, por lo que incluyó el expediente en el orden del día de la sesión del lunes de la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante.

Este viernes, el presidente de la comisión, Guillermo Volponi (Pro), difundió el temario del próximo encuentro donde incluyó la nota que el 17 de enero presentó la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor (Cametap), donde pidió una actualización tarifaria con un aumento mínimo del 187% en el boleto del transporte público de pasajeros.

Los concesionarios aseguraron que su estudio de costos indicó una tarifa base de $854,46, lo que representaría un incremento del 187,4% respecto de los $297,30 actuales. Además, señaló que “si se toma en cuenta la noticia de la eliminación del subsidio para el año 2024", el monto escalaría a $961,94. En tanto, para los recorridos de mayor distancia las tarifas serían aún mayores, como el caso de Batán con $1.115 y Sierra de los Padres con $1.355, contemplando la permanencia de los subsidios.

Según confirmaron a 0223 fuentes legislativas, la propuesta que hará Juntos por el Cambio en la comisión será pedir un estudio de costos a la Dirección de Transporte. Se trata de un análisis técnico de cuánto debería salir el boleto, tomando en cuenta los diferentes gastos del servicio, si bien su resultado no es vinculante. La moción no tendría problemas para ser aprobada, ya que el oficialismo cuenta con mayoría, si bien la oposición no suele poner reticencias a este primer paso que se toma usualmente. Lo que no se descarta son fuertes cuestionamientos de estos bloques a la gestión de Montenegro en materia de transporte.

Al igual que ya lo hicieron los empresarios en su informe, en el gobierno reconocen el impacto de las últimas medidas económicas en la elevación de los costos del servicio. Entre ellas enlistan el aumento de combustibles de más del 130% en dos meses, la devaluación del 118% de la cotización del dólar resuelta por Milei, a lo que se suman las paritarias del sector. La propia Cametap advirtió que la tarifa propuesta no contempla los aumentos salariales que se vayan a firmar para enero.

En tanto, la cámara hizo un planteo que por estas horas es analizado en el gobierno. Al igual que ya se realiza en el transporte metropolitano bajo jurisdicción nacional como en el del Conurbano a cargo de Provincia, sugirió la posibilidad de a futuro implementar un sistema para indexar automáticamente la tarifa en base a la inflación. También refirió el caso rosarino, donde el Concejo Deliberante "autorizó al intendente a proceder al ajuste del boleto cada dos meses en base al índice inflacionario que publique el Indec”, sostuvo. “De esta manera, se normaliza y transparenta el proceso de ajuste tarifario, siempre partiendo de un valor actual que refleje fielmente el precio que debe tener, atento el contexto reinante”, agregó.