Piden ampliación de licencias para mujeres guardavidas

Desde hace algunos años, un grupo de mujeres guardavidas comenzó a reunirse y trabajar las problemáticas que, hasta ese momento, tenían que abordar de forma individual. "Durante el último tiempo, empezamos a ser más mujeres en el operativo, porque solíamos ser éramos muy pocas. Nos empezamos a juntar y a marcar una agenda específica que respondiera a nuestras inquietudes", contaron desde el grupo a 0223.

Por la forma de contratación, siempre existieron limitaciones para el sector con respecto a las licencias. Esto afecta hoy, puntualmente, a las mujeres y personas gestantes. "En el 2011, a través de esta necesidad, surgió la firma entre los sindicatos y el Ejecutivo de un acta acuerdo que regularizó el tema del embarazo, consiguiendo que nos den una licencia si al ingresar a la temporada estábamos embarazadas de 7 meses o menos, mientras que si estás de más de 7 meses te guardan la plaza pero no te contratan. Hasta ahora fue el único avance en este tema, pero no hay ningún tipo de regulación para la maternidad ni el permiso de lactancia", detallaron.

En ese marco, lo que buscan es que se modifique el acta acuerdo original o que se encuentre algún otro mecanismo para solucionarlo. "Queremos que se elimine el plazo de los 7 meses y extenderlo al momento en el que ya tuviste a tu hijo. Con la situación actual, si tuviste a tu hijo el 27 de octubre, el 1 de noviembre ya tenés que estar trabajando y eso es imposible. No hay nada que nos ampare", manifestaron desde el grupo de guardavidas.

Para que se cumplan plenamente sus derechos, solicitaron: licencia por embarazo, licencia de nacimiento, pausa por alimentación y cuidado del bebé, licencia para personas que recurren a técnicas de reproducción asistida y licencia por violencia de género.

Para avanzar en su pedido, presentaron una nota particular al Concejo Deliberante y se reunieron con algunos ediles. También solicitaron una reunión con el Ejecutivo: "Hablamos en 2021 con el secretario de Gobierno de ese momento pero el tema no avanzó; ahora pedimos una reunión con el nuevo secretario de Hacienda, Legal y Técnica, Mauro Martinelli, pero no tuvimos respuesta", lamentaron.

De un total de 700 trabajadores guardavidas, esta situación afecta a aproximadamente 80 que son mujeres. "Hoy en día somos todas municipales, y estamos en esa situación que creemos que debe ser atendida. Hace un par de años los varones obtuvieron la licencia por paternidad de 15 días y creemos que es momento de igualar condiciones y sumar también derechos para las mujeres", puntualizaron.