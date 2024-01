El oficialismo frenó una declaración de preocupación por la posible eliminación de la Zona Fría

En el marco de una picante sesión de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el oficialismo impidió la aprobación de una declaración de preocupación por la posible eliminación de la Zona Fría que propone el gobierno nacional en la Ley Ómnibus. El proyecto impulsado por el concejal Ariel Ciano quedó en comisión, ya que Juntos por el Cambio consideró que no era necesario el posicionamiento formal del Concejo, si bien se expresó a favor del sostenimiento del régimen que beneficia a Mar del Plata.

En medio de idas y vueltas sobre la permanencia en la Ley de Bases de la eliminación de la Ley 27.637 que en 2021 incluyó a General Pueyrredon dentro de la Zona Fría, la semana pasada el concejal Ariel Ciano (Frente Renovador) presentó un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante exprese su “preocupación ante la posibilidad” que se caiga el régimen, solicitando a su vez su continuidad. “Desde Buenos Aires parece no comprenderse lo que sucede en el invierno en Mar del Plata”, expresó este lunes el edil, quien le puso datos a la postura: según el Enargas, a nivel local el 48% del consumo anual de gas se destina a la calefacción, mientras que en zonas no frías gastan la mitad y, de ese fragmento, solo el 33% en calefacción.

Sin embargo, desde el oficialismo volvieron a tener una postura similar la que ya habían evidenciado con el tratamiento de un proyecto similar de Ciano para pedir por la permanencia del PreViaje. Los concejales del Pro y la UCR remarcaron que existe un acuerdo político de no realizar expresiones formales sobre proyectos de ley en tratamiento, además de acentuar que aún es incierto cómo vaya a evolucionar el debate en Diputados, en una sesión que ahora parece postergarse para el miércoles.

“Si creemos que la Comision de Legislacion del concejo de General Pueyrredon tiene el poder de cambiar un resultado en Diputados, me alegra porque somos superpoderosos”, ironizó Marianela Romero (UCR). “Nosotros nos expresamos en contra de que Mar del Plata quede afuera de la Zona Fría, pero no creemos que sea necesario aprobarlo de esta manera”, sintetizó la postura del oficialismo.

Ciano, autor del proyecto, apuntó contra el oficialismo por frenar la declaración en favor de la Zona Fría. Foto: 0223.

“Ya estamos manifestando públicamente esta preocupación sobre algo que no sabemos si va a suceder ni cómo. La preocupación está, la expresó el intendente, no es una cuestión que por sacar este despacho modifiquemos una cuestión. No sabemos qué va a suceder, lo mismo sucedió con el PreViaje”, agregó en similar orientación Agustín Neme, voz principal del Pro en ámbito legislativo.

En el marco de un debate que se fue caldeando, Ciano insistió con que “decimos que todos estamos de acuerdo pero no vamos a aprobar el proyecto. No quieren aprobar un proyecto porque es de la oposición. Y deciden que no podamos expresar que queremos que Mar del Plata siga siendo Zona Fría. Si Milei consigue los votos, después nos lamentamos”.

El resto de la oposición también se manifestó en favor del proyecto del Frente Renovador. “Es importante que en cuestiones como estas no hayan diferencias ente los partidos y seamos todos los que reclamamos por algo que costó mucho conseguir. Sería una picardía que no levantemos la voz cuando hay posibilidades que se elimine”, planteó Horacio Taccone (Acción Marplatense). "No sabemos si en el dictamen está la eliminación, es un problema y muestra una falta de prolijidad”, apuntó Mariana Cuesta (Unión por la Patria), quien además puntualizó que la permanencia de facultades extraordinarias facilitaría que Javier Milei elimine la Zona Fría por decreto.

El expediente quedó en tratamiento en la comisión presidida por el radical Daniel Núñez. Foto: Prensa HCD.

La intervención de Guillermo Volponi (Pro) le sumó tensión a la sesión. “Neme tuvo que explicarle a Ciano por qué este interbloque había decidido pedir lo que se pidió. No nos mande a reflexionar cada vez que expresamos una posición sobre determinado expediente”, dijo, además de criticar al concejal massista por sus gestualizaciones, imitándolo. “ Yo no mando a nadie, si usted se siente mandado es problema de usted. Ni a mis hijos mando, trato de persuadirlos. ¿Que quiere, que nos callemos.?”, le contestó el exdirector de Aerolíneas Argentinas.

Gracias a la mayoría que el oficialismo detenta en Legislación -al igual que en todas las comisiones-, finalmente se resolvió dejar el expediente en comisión, por lo que no hubo una declaración institucional del Concejo Deliberante en la previa de la sesión de Diputados que tratará la Ley Ómnibus.