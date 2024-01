Familiares de Leandro Leguizamon se movilizan en pedido de justicia

Familiares y amigos del motociclista de 30 años que falleció en el kilómetro 501 de la ruta 11 tras chocar contra un Ford Ka luego de haber sido embestido por una camioneta Ford Ranger, se movilizan hoy, miércoles 31, en pedido de justicia por Leandro Leguizamón, la víctima.

La concentración se llevará adelante desde las 19.30 en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), en Juan B Justo 3653. Allí, allegados de Leandro también pedirán por testigos para dar con el conductor del rodado que produjo el siniestro y huyó.

En diálogo con 0223, familiares de la víctima indicaron que teniendo en cuenta que no hay cámaras que hayan registrado el hecho, piden: "Si hay algún testigo que haya visto el accidente o la camioneta, aporte los datos que tenga".

Cabe recordar, que el trágico hecho sucedió el domingo 21 de enero alrededor de las 22, cuando por motivos que son materia de investigación, una moto Honda CG Titán que se dirigía a Mar del Plata -según testigos- habría sido embestida por una camioneta Ford Ranger que circulaba en el mismo sentido de la ruta. Por el impacto, el motociclista perdió el control del vehículo, se cruzó de carril y chocó de frente contra un Ford K. Perdió la vida casi en el acto.

Desde el entorno de Leandro, indicaron que a 200 metros del lugar donde se registró el siniestro "hay un barrio privado, y testigos dicen que la camioneta dobló por esa calle de tierra hacia adentro sin frenar. Una chica dijo que a los 300 metros la perdió de vista" y agregaron que el rodado "quedó con un faro trasero izquierdo roto y con el lateral de caja trasero izquierdo abollado, arriba del faro".

Si bien hay varios testimonios enviados a la Fiscalía y a la DDI, allegados al joven motociclista aseguran que no hay imágenes para buscar ya que no se ve una Ford Ranger que venga en ese horario desde Santa Clara. "Al irse para ese lado, no la tomaron las cámaras", finalizaron.