Rompieron una vidriera en el centro y robaron tres ollas de fundición

Rotura de un blindex de cuatro metros de alto de un piedrazo y apenas unos segundos para robar tres ollas de fundición valuadas en cien mil pesos cada una. Ese fue el panorama que se registró minutos antes de las siete de la mañana en un local ubicado en Diagonal Pueyrredón casi San Martín cuando autores anónimos llevaron adelante el robo.

Julián, responsable del local, le dijo a 0223 que se enteraron del hecho porque se activó la alarma y porque algunos vecinos lo llamaron por teléfono. "Tiraron un piedrazo, rompieron un vidrio, le pegó a una cocina y extrajeron tres ollas de fundición, por lo que pudimos ver hasta ahora", indicó.

"Lo peor es los daños en las cocinas, en lo que es el rayado que produce el vidrio, y el bollo de una de las cocinas que es donde cae la piedra mientras que las ollas que se llevaron tienen un valor de aproximadamente cien mil pesos cada una", agregó.

El encargado sostuvo que si bien había hecho la denuncia online, más de tres horas después del hecho no se había acercado ningún móvil al lugar. "Cuando llamás al 911, te dicen que si no lo estás viendo al tipo, o si no sabes para donde se fue, no mandan al móvil", reclamó.

El local funciona hace dos años y medio en la diagonal Pueyrredón y según el responsable es el primero de estos casos que sufren. "Habíamos tenido algún episodio con mecheras que proliferan en el centro, pero de este tipo, nunca", concluyó.