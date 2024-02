Mala praxis: se iba a operar de la vesícula y le hicieron una vasectomía

Un insólito caso de mala praxis tuvo lugar en el hospital Florencio Diaz de Córdoba. Un hombre fue a realizarse una operación de vesícula pero los médicos le hicieron una vasectomía por error.

“Tengo bronca e impotencia porque lo que hicieron ya no tiene retorno”, contó Jorge Base a El Doce. El hombre reveló que se enteró de la situación al momento de la revisación médica post cirugía.

En ese sentido, detalló: “Cuando me pasaron a la habitación, al revisarme, la doctora me dijo que no era una operación de vesícula sino una vasectomía”.

“Se me cruzan un montón de preguntas por la cabeza. No te explicás cómo pueden llegar a cometer esta negligencia. Es un error muy grande”, expresó Jorge con mucha indignación.

A su vez, contó que buscaba ser padre otra vez. Si bien ya tiene tres hijos varones, el hombre quería tener una nena. “Me dicen que me resigne, que ya está”, narró.

También explicó que los médicos del hospital le explicaron que las posibilidad de revertir la operación son mínimas, no solo por la edad sino porque “el conducto que tienen que operar es muy chiquito”. Y que la única forma de volver a ser papá es a través de la técnica de inseminación artificial.

“Al pasar las horas, a medida que me caía la ficha, lloraba”, agregó. En medio de ese dolor, Base tuvo que ingresar nuevamente al quirófano para ser operado de la vesícula.