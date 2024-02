Video: se cansó de que le robaran y le dio una golpiza al ladrón con un palo de amasar

La inseguridad no para de crecer y cada vez son más los hechos de justicia por mano propia ante la inacción de la justicia. Esta vez una mujer le dio una tremenda golpiza a un ladrón que le intentó robar su comercio.

El hecho ocurrió en una carnicería de la localidad de Añelo, Neuquén. La mujer, al darse cuenta que había entrado uno de los hombres que le habían robado en otras oportunidades, agarró un palo de amasar y comenzó a golpearlo.

“Entraban, le hacían cortar fiambre y desaparecían con mercadería”, dijo uno de los vecinos explicando la modalidad de robo de los malvivientes. El comercio se llama BoriK y está ubicado en la calle 1, frente a la Ruta Provincial N°7. “Le venían robando hasta que los reconoció”, agregaron.

El momento quedó registrado por una cámara y el video se viralizó rápidamente en redes. En las imágenes se puede observar a la mujer totalmente indignada. "Ayer me hiciste lo mismo la c...tirate al piso, tirate. A mi no me vas a venir a afanar dos veces. Ya son tres o cuadro los que entran a robarme ¿me tomás el pelo? ¡contestame!”, repetía la mujer mientras golpeaba al delincuente.