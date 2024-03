Cheppi sobre el discurso de Montenegro: “Mar del Plata necesita más gestión que ajuste y austeridad”

Este viernes se realizó la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, donde el intendente Guillermo Montenegro destacó que su segundo mandato seguirá estando guiado por las mismas directrices de su primer gobierno. En ese sentido, el concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi reclamó que “es necesario que se ponga al frente de los reclamos de los vecinos”.

"Mar del Plata se encuentra sin gestión y ya estamos en el noveno año de gobierno de Cambiemos", consideró el edil, a la vez que sostuvo que "Montenegro se mimetiza con Milei y defiende el ajuste pero no es lo que necesita la ciudad. La austeridad no puede ser excusa para la falta de gestión, y Mar del Plata no necesita ajuste sino que se la gestione como corresponde".

El concejal puntualizó que "el intendente dice que no esquiva los problemas pero lo que pasa es que no los resuelve. No sabemos qué Mar del Plata quiere Montenegro, no vemos cambios ni propuestas para resolver los problemas”.

El edil del Frente Renovador cuestionó las políticas de la gestión local. Foto: 0223.

Con respecto al discurso de este mediodía, Cheppi manifestó: "Lo dicho refuerza nuestras advertencias discutidas en el presupuesto: Mar del Plata se va a encontrar paralizada durante cuatro años. Montenegro no hizo referencia al ajuste real del 205% en los fondos asignados a obras, como así tampoco, a que un 60% de esos fondos dependen de Nación en un contexto de paralización total de la obra pública. El silencio frente a los recortes en transporte, pesca, obras y educación superior solo condenan a los marplatenses a ser víctimas de la motosierra de Milei” .

“Es necesario que el intendente se ponga al frente de los reclamos de los vecinos y vecinas, que alce la voz frente al recorte a la Universidad Nacional de Mar del Plata, frente a la caída de las obras que generan empleo, frente al avance sobre las familias de la pesca y al aumento irracional de la tarifa del transporte público”, agregó el concejal.

Por último, Juan Manuel Cheppi sostuvo: "Desde el Frente Renovador y con el liderazgo de Sergio Massa, seguiremos trabajando para proponerle a los marplatenses otro camino y reiteramos que otra Argentina, sin ajuste, con desarrollo productivo y trabajo es posible”.