Vacas flacas: cae el consumo y cada vez más marplatenses dejan de comer carne durante la semana

La devaluación y desregulación de precios que convalidó el Gobierno nacional pulverizó los salarios de los trabajadores, lo que provocó un impacto en el consumo de alimentos e insumos en general. Por caso, la carne en Mar del Plata se volvió un producto que quedó relegado para los fines de semana.

Un informe difundido por Rosgan, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, reveló que el consumo de carne vacuna experimentó una caída durante los primeros meses del año. Por la pérdida de poder adquisitivo, el consumo per cápita descendió un 9,3%.

Osvaldo Quiroga, titular del Sindicato Obrero de frigoríficos, Empleados de la Carne y Afines (Sofeca), aseguró en declaraciones a 0223 que el consumo en Mar del Plata se retrajo entre ocho y diez puntos.

El consumo de carne cayó hasta 10 puntos por la pérdida de poder adquisitivo. Foto: 0223.

El responsable del sector reconoció que este comportamiento aún no toca fondo y que la carne en la mesa de muchos marplatenses "se dejó de consumir en la semana".

"Mar del Plata no escapa de lo que estamos viviendo. La gente perdió poder adquisitivo y ha bajado mucho el consumo. Antes del cambio de Gobierno nos estábamos acercando al consumo histórico per cápita, cuando era de 52-54 kilos, y ahora anda en 44 kilos anuales", precisó.

Quiroga confió que el consumo incluso "puede bajar un poco más" por la caída de los salarios que se proyecta a futuro. "Muchos trabajadores no pueden llegar a fin de mes y por ende no consumen carne en la semana", subrayó.

En este contexto económico, el dirigente cárnico enfatizó que la actividad en las carnicerías solo encuentra un repunte gracias a la promoción de Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, y otras tarjetas. "Se ve reflejado los sábados de descuento que hay largas filas. En la semana muy poca gente entra a la carnicería", ratificó.

Las ventas en las carnicerías repuntan sólo los sábados de descuentos. Foto: 0223.

Ex frigorífico Sadowa: entre conflictos y una promesa que nunca llegó

El titular del Sofeca denunció que persisten los conflictos en el frigorífico Arg-Ita, ubicado en la misma planta donde funcionaba la firma Sadowa, por haberes mal pagos y vacaciones mal liquidadas, además de la deuda de un bono de $150 mil.

El empresario ítalo-argentino Eugenio Sangregorio compró el frigorífico en quiebra en 2011, pero la provincia de Buenos Aires se lo expropió. Después de cinco años, se lo restituyeron y a partir de entonces comenzó a ponerlo en condiciones a través de una inversión de cuatro millones de dólares. Si bien mantuvo algunas reuniones con el ex intendente Carlos Fernando Arroyo, la irrupción de la pandemia de coronavirus dilató su reapertura que finalmente se concretó a mediados de enero pasado.

Con la promesa de exportar carne a Europa en el corto plazo y crear entre 300 y 400 nuevos puestos de trabajo, abrió sus puertas en enero de 2023 bajo el nombre de "San Telmo". Sin embargo, desde el gremio de la carne no avizoran que el frigorífico pueda volcarse al mercado externo en el corto plazo y confiaron que ni siquiera están faenando.

"Está todo igual que siempre. La empresa no hace faena hace tres o cuatro meses. Es imposible subsistir así. La empresa busca que seamos los causales por los cuales el frigorífico no trabaja, pero no es así. Nosotros nos presentamos en tiempo y forma. No sabemos por qué no arranca la faena", indicó.

La compañía adaptó las instalaciones y adquirió maquinaria para convertirlo en un "establecimiento modelo" - se instaló una planta deshidratadora para convertir la sangre en polvo y no verterla a las cloacas, con el objetivo de reducir el impacto ambiental - pero para comenzar a exportar debe reunir ciertas condiciones técnicas y legales.