Se ejecutó el 20% del presupuesto de obra pública: el gobierno hizo un balance positivo por el contexto

La fuerte subejecución del presupuesto de obra pública volvió a asomar como una de las principales conclusiones en la Rendición de Cuentas 2023 presentada en los últimos días, pese a lo cual el gobierno municipal realizó un balance positivo, al contemplar las limitaciones generadas por el contexto macroeconómico, además de señalar nuevamente el incumplimiento de compromisos desde Nación y Provincia.

En esa tónica, la Secretaría de Obras destacó que durante 2023 se realizó o avanzó en algún grado con el 54% de los 90 proyectos de obras, en un marco donde la ejecución presupuestaria “se encontró fuertemente condicionada por un contexto nacional marcado por la incertidumbre en materia económica”.

Pese a la mirada del Ejecutivo, la realización de la obra pública volvió a presentarse con el peor rendimiento de toda la administración municipal, con un 20,5% de ejecución, mientras que el presupuesto municipal fue incluso incrementado de $74,3 mil millones a $87,6 mil millones por el impacto de la inflación, con una ejecución total de 99,2%.

Las 66 partidas de obra pública -algunas incluyen más de una obra específica, por ello el diferencial con los 90 proyectos totales- tuvieron un presupuesto actualizado de $7.353.033.906, de los cuales se devengaron gastos por solo $1.508.768.033, el 20,5%. Las obras tienen como fuente de financiamiento al propio Municipio, Provincia o Nación, en algunos casos de forma compartida. Al momento de discriminar las partidas específicas que dependen de la Comuna, el desempeño no tiene diferencias sensibles al promedio: de los $2.017 millones presupuestados, se devengaron gastos por $475 millones, el 23,5%.

Los nuevos edificios escolares son una cuenta pendiente, como el caso de la sede de la Esmet N°1. Foto: archivo 0223.

Entre las obras más relevantes que no tuvieron avances se destacan principalmente las vinculadas a educación y salud. Entre las primeras se encuentran los edificios para la Esmet N°1 (300 millones), la Escuela de Arte Dramático (286 millones) y el Jardín de Infantes N°24 (108 millones); como también la ampliación de la Primaria 9/Secundaria 202 (170 millones). En cuanto a salud, está la construcción del CEMA Batán (252 millones, si bien la obra fue adjudicada y debería avanzar en 2024), el Nuevo Caps Avelino Martínez (178 millones) y Nuevo Caps Colonia Chapadmalal (130 millones).

En otros rubros se destacan la ejecución del Corredor Gandhi (400 millones, una obra frenada por el gobierno de Milei), la refacción del paseo de Playa Chica (390 millones), las obras del nuevo sistema de transporte (387 millones), el Proyecto Red de Ciclovías (151 millones) y el Paseo Costero Central (95 millones).

Según el resumen brindado por la Secretaría de Obras, del total de 90 obras contempladas para 2023, el 54% se concluyeron o tuvieron algún grado de avance, el 22% se frenó o se encuentra en situación de licitación y el 23% no tuvo avance de ningún tipo.

En cuanto al primer grupo, 21 obras fueron ejecutadas, 17 se encuentran en ejecución, cuatro fueron adjudicadas y una está paralizada. Respecto al segundo, 13 licitaciones se realizaron pero fracasaron al no haber oferentes, mientras que 7 están en circuito de licitación. Finalmente, en el último grupo 11 obras están sin financiamiento, 8 sin trámite y 2 fueron dadas de baja.

En 2023 se concluyeron las obras en el Polideportivo de Centenario; las de Camet, sin avance.

Inflación y falta de giros, los motivos que expuso el gobierno

En la memoria que la Secretaría de Obras remitió al Concejo Deliberante conjuntamente con la Rendición de Cuentas 2023, se dio cuenta de un escenario complejo que atraviesa la obra pública. “Dicha situación se comenzó a generar a mediados del año 2022 y a partir de ese momento se fue agravando debido a la suba constante de la inflación y un desborde de las variables macroeconómicas, con una consecuente distorsión de precios que impactaron directamente sobre los presupuestos de las obras y las expectativas de los proveedores para participar de los procesos”, indicó el secretario Jorge González.

El funcionario radical expuso que se fueron incrementando situaciones como “la falta de oferentes y la recepción de ofertas que excedían ampliamente los presupuestos oficiales”, ante lo cual impulsaron acortar los tiempos administrativos para tramitar las licitaciones, “sin por ello afectar la debida transparencia de dichos trámites”.

La construcción del Centro de Salud N°2 en una de las principales obras en proceso. Imagen: Render MGP.

En tanto, también remarcaron la responsabilidad de “otras jurisdicciones” que tenían a cargo el financiamiento de obras, donde se “sufrieron atrasos en el envío de los pagos de las certificaciones, sumado a que en la mayoría de los casos no se contemplaban mayores costos o redeterminaciones de precios”. Ello generó que “el cumplimiento de esos compromisos debieran ser asumidos por el municipio reasignando partidas, dando de baja otras obras programadas, o desfinanciando su propio presupuesto para cubrir los mayores costos”.

Finalmente, González destacó las principales obras que lograron ser ejecutadas total o que están en proceso de finalización, como el inicio del nuevo Centro de Salud Nº 2 y la adjudicación de la del CEMA Batán. En ambos casos, destacó que “a pesar de que se habían comprometido fondos del Estado Nacional, se decidió llevarlas adelante igualmente con fondos municipales”. También listó la “renovación integral del circuito costero”, obras del Paseo Costanero Norte y del Jardín de las Personas Justas, que se se encuentra en ejecución las Bajadas en playas Zona Norte (con un avance del 25%), el inicio de la obra de Veredas en Frente Costero (Las Toscas, Skatepark Casino y Paseo Dávila) y en proceso de adjudicación el proyecto de Prioridad Peatón Microcentro.

A su vez, se encuentra en ejecución, en conjunto con el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la primera etapa del Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda Villa Evita, con un grado de avance del 46%. “En lo que respecta a las obras de la segunda etapa del Colector Marcos Sastre -que se encuentran con un estado de avance del 64%-, las mismas fueron objeto de continuidad parcial, con neutralizaciones de plazo de obra, realizándose sostenidas gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para avanzar con su ejecución”, informó sobre posiblemente la obra estratégica más relevante del momento.

En edificios de Salud, se realizaron las obras en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) El Martillo, SAME El Grillito, IREMI, construcción de SAME Sierra de los Padres y SAME Libertad, mientras que se encuentran en ejecución el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Belisario Roldán (52%) y trabajos varios en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Don Emilio. En tanto que se finalizaron además las obras en el Polideportivo Centenario, si bien no avanzó lo respectivo al Polideportivo de Camet.