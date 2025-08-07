Osse llamó a licitación para llevar la red de agua a un nuevo sector de un reconocido barrio del sur

La empresa estatal Obras Sanitarias (Osse) convocó a licitación para completar una importante obra que permitirá incorporar al servicio de agua a un nuevo sector de un reconocido barrio del sur de Mar del Plata, beneficiando a unos dos mil vecinos.

La iniciativa se conoció a través de la convocatoria a la Licitación Pública 6/2025 para la segunda etapa de ampliación de red de agua en el barrio Alfar, una intervención que alcanzará a 26 manzanas, más precisamente a 509 parcelas divididas en dos grupos geográficos, y que cuenta con un presupuesto de $674.385.330.

Las dos zonas que se incorporarán al servicio de agua. Imagen: Pliego Osse.

Según se detalló en el Pliego de Bases y Condiciones al que accedió 0223, la ampliación del servicio incluye un sector delimitado por las calles De La Maza, Diagonal EE.UU y Arroyo Corrientes, y otro por las calles Toscana – Magrassi – Región Molise – Sáenz (Arroyo Corrientes).

La obra permitirá alcanzar con la extensión de red a 509 parcelas que hoy no tienen servicio, previendo la incorporación de 445 conexiones nuevas aproximadamente, detalló la empresa presidida por Carlos Katz. En ese sector, hoy se calcula que viven 1.776 habitantes, en una zona que crecerá en los próximos años con una proyección de 1.934 en 2033 y 2.036 en 2043

“Durante el transcurso de la obra, se velará por mantener el libre escurrimiento del agua superficial en las cunetas, se mantendrán las banquinas despejadas para no dificultar el libre tránsito vehicular y se tomarán todas las medidas de seguridad que sean necesarias para una correcta ejecución de las tareas”, apuntó la empresa pública..

La ampliación del servicio beneficiará a unos 2.000 vecinos del Alfar.

Asimismo, remarcó que “la excavación se rellenará y compactará con suelo seleccionado. Finalizada la obra se retirará todo el material sobrante y restituirá la zona afectada a las condiciones en que se encontraba previo al inicio de los trabajos. La reparación de calzadas y veredas luego de concluida la obra será con el mismo tipo de material que el primitivo, respetando las condiciones señaladas en el pliego de especificaciones técnicas de la Dirección de Vialidad del Partido de General Pueyrredón y lo establecido en las ordenanzas municipales”.

La apertura de sobres de la licitación será el 2 de septiembre y se trata de la segunda gran intervención de este año, luego de la obra de vinculación de los acueductos Sur y Norte recientemente adjudicado por un monto superior a los 1.200 millones de pesos. La intervención mejorará la distribución del agua en la ciudad, permitirá un uso más sostenible del acuífero y facilitará el trasvase de volúmenes según la demanda.