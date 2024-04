El homenaje a los grandes deportistas marplatenses no escapó a la polémica en el Concejo Deliberante

Ni el deporte se pudo salvar de las vicisitudes de la política en el Concejo Deliberante y el homenaje que se busca realizar a los grandes deportistas de la historia de Mar del Plata quedó envuelto en una polémica. El listado de 12 homenajeados que propone el oficialismo no convence a la oposición, no por las presencias, sino por las ausencias, dos de las cuales generan suspicacias por tratarse de dos reconocidas exfuncionarias y militantes de Acción Marplatense (AM) y Unión por la Patria.

“Mar del Plata, tierra de campeones” es el proyecto que a comienzos de febrero presentó el concejal radical Ricardo Liceaga Viñas para instalar 12 gigantografías en los seis accesos de la ciudad -a razón de dos por espacio- con las imágenes de Guillermo Vilas (tenis), Juan Curuchet (ciclismo), Nora Vega (patín), Ubaldo Sacco (boxeo), Emiliano Martínez (fútbol), María de los Ángeles Peralta (atletismo), Cristian Ledesma (automovilismo), Leandro Usuna (surf), Cristian Rosso (remo), Martín Conde (beach voley), Mauricio Ibarbure (boccia) y Bettina Fulco (tenis).

Las suspicacias se abrieron al momento de observar que dentro de la nómina propuesta por el exfuncionario del Ente Municipal de Deportes (Emder) no se encontraban figuras del hockey como Inés Arrondo y del patín como Claudia Rodríguez. La exleona se desempeñó hasta diciembre como secretaria de Deportes de Alberto Fernández, mientras que la excampeona mundial fue concejala de AM entre 2003 y 2019, siendo una de las principales referentes en el legislativo del partido vecinalista.

“No quedan claros cuáles son los parámetros para elegir a quienes estarán con sus imágenes en los accesos de la ciudad”, reclamó Horacio Taccone en la Comisión de Legislación desarrollada este lunes, donde se aprobó la iniciativa, que ahora quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión ordinaria del Concejo. El titular del bloque de AM reconoció que tuvo conversaciones con el autor del proyecto, quien se negó a incorporar modificaciones.

El radical Ricardo Liceaga Viñas, autor del proyecto, no aceptó modificar el listado original de 12 deportistas a reconocer.

La central apunta a que no sea el Concejo Deliberante quien determine el listado de deportistas a reconocer, sino que sea el Cïrculo de Periodistas Deportivos, en una moción que fue incorporada al expediente como dictamen de minoría. “Lamentablemente no nos hemos podido poner de acuerdo, lamentablemente porque es una iniciativa que es buena. Destacando a quienes han sido exitosos deportistas de la ciudad, estamos incentivando a que muchos tomen el mismo camino”, enfatizó Taccone, extitular del Emder durante el gobierno de Gustavo Pulti.

El massista Ariel Ciano fue el encargado de ponerle nombres a las ausencias. “Horacio Zeballos, hoy número 3 del mundo en dobles, es el deportista argentino que más alto llegó en dobles”, inició el concejal desde un faltante sin elementos políticos de por medio. “También hay deportes que no están, el hockey por ejemplo, con una deportista como Inés Arrondo, medalla de plata en Juegos Olímpicos, de la generación que creó Las Leonas. Claudia Rodríguez, campeona del mundo, podría estar allí”, agregó, pidiendo que se respete “el consenso que requiere un homenaje de este tipo”.

“Es una pena que un homenaje que nos haga sentir orgullosos quede opacado porque no está claro el criterio y no llegamos a un consenso”, planteó Mariana Cuesta, de Unión por la Patria. En todo momento, desde la oposición se aclaró que no se estaba en contra ni del proyecto ni de los nombres propuestos por el oficialismo, sino centralmente se remarcó la falta de parámetros y en las ausencias.

Por su lado, el oficialismo se mostró concluyente en cuanto a no revisar el proyecto original, aunque destacó que podría haber modificaciones desde el Ejecutivo. “Se habló con el autor para ver la posibilidad de modificarse y considera que el proyecto está en condiciones de ser aprobado en las condiciones que fue redactado”, señaló el presidente de la comisión, Daniel Núñez. Igualmente, el también radical resaltó que “no es un listado cerrado, es un listado abierto, donde el Artículo 3° dice que el Ejecutivo puede ampliar el listado y sitios de emplazamiento, de modo que todas las disciplinas queden representadas”.

Horacio Zeballos, el mejor en dobles de la historia argentina, otro de los olvidados en el proyecto.

“Dijimos que no íbamos a aceptar que sea el Círculo, siendo un proyecto que lo implementará el Estado municipal quizás se pueda convocar al Círculo para que colabore pero no que sea quien defina”, agregó su compañera de bloque, Marianela Romero.

Así entonces, finalmente el dictamen del oficialismo fue aprobado con el voto mayoritario del interbloque de Juntos por el Cambio, el voto en contra de Acción Marplatense y Unión por la Patria, mientras que el Frente Renovador se abstuvo. En cuanto al dictamen del pultismo, para dar espacio al Círculo de Periodistas Deportivas, contó con el apoyo de su autor y Unión por la Patria, el rechazo de JxC y la abstención del massismo.