Presentaron otra denuncia penal contra Javier Milei

El presidente Javier Milei fue denunciado este lunes por incurrir en apología del delito, durante su discurso en el hotel Llao Llao ante empresarios, al alentar la fuga de dólares comprados en negro.

La denuncia fue realizada por el exjuez federal de cámara Eduardo Freiler, de acuerdo a los hechos sucedidos el 19 de abril pasado, cuando Milei afirmó: “Es decir, se les van los dólares entonces ponen controles de capitales, entonces al que fuga ya es un delincuente. Es un héroe, el que fuga es un héroe, no importa de dónde venga la plata, es decir logró escaparse de las garras del Estado. Ustedes se ríen pero yo lo veo así, digamos que le recomendarías a tu cliente, digo yo ahora me pongo el traje de economista ‘compra dólares’, después figura como fuga. Y la verdad que si lo compran en negro mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos”.

De acuerdo a la denuncia, el jefe de Estado buscó idealizar actividades delictivas “como la fuga de capitales, la evasión impositiva, el lavado de divisas normado en la ley 26.683, la violación del Régimen Penal Cambiario Ley 19.359 y del ‘cepo’ cambiario”, regulado por la Circular del Banco Central de la República Argentina A7340 y las Resoluciones Generales RG-981/984 y RG-959.

En ese sentido, el denunciante asegura que Milei cometió los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP); violación de la ley 25.188 de Ética Pública en sus art. 2 inc a y c y art. 3 e instigación a cometer delitos (art. 209 CP); además del de apología de delito (art. 213 CP) por pregonar la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos (arts. 260 y 261 CP); de Lavado de Activos y violación al Régimen Penal Cambiario ut supra mencionados.