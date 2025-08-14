Mató a la ex de un balazo en la plantación de kiwi: lo condenaron a prisión perpetua

El hombre que en abril de 2023 mató a su ex pareja de un disparo en la cabeza con una escopeta que nunca fue hallada y que dio aviso al 911 simulando haber hallado el cuerpo de la víctima fue condenado a prisión perpetua por el delito de femicidio. Jacinto Ríos Caro seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

En sintonía con el pedido que hizo la fiscal Ana María Caro –que mantuvo la misma línea de trabajo desde la Investigación Penal Preparatoria- y el representante del particular damnificado, los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Juan Galarreta confirmaron la pena a Ríos Caro en condición de autor y descartaron los planteos que había realizado la defensora oficial Carla Auad.

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

Tal como informó en su momento 0223, durante el debate en líneas generales todas dieron cuenta del contexto de violencia económica, psicológica, sexual y física que sufría Rosario Domínguez. Una de las hermanas contó como la vio varias veces golpeada y que en más de una oportunidad el imputado la denigraba en presencia de otras personas.

Según la hipótesis de la fiscalía, luego le efectuó un disparo en el oído izquierdo con un arma tipo escopeta calibre .20 y que le generaron una dilaceración cerebral, fracturas en peñasco, cuerpo del esfenoides, techo de órbitas y hueso malar izquierdo. Las heridas fueron de tal gravedad que, como consecuencia directa, provocaron su muerte.

Ingreso del condenado a la sala. (Foto: 0223).

Si bien el arma empleada no fue hallada, el taco contenedor y los perdigones extraídos del cráneo de la víctima eran calibre .20, plenamente coincidente con la escopeta que estaba en el campo y de la que el imputado tenía pleno acceso.

Jacinto Ríos Caro está detenido desde el hallazgo del cuerpo en el interior del establecimiento rural aledaño al kilómetro 15 de la ruta 77.