Perpetua para el femicida de Rosario Domínguez: "Logramos lo que esperábamos"

Familiares de Rosario Domíngez recibieron con beneplácito el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 que condenó a prisión perpetua a Jacinto Ríos Caro, el autor material del femicidio ocurrido en abril de 2023 en un establecimiento rural sobre la ruta 77.

"Logramos lo que esperábamos: perpetua para el femicida de mi hermana. Yo sé que esto no nos la va a devolver, pero nos da tranquilidad. Fue un fallo justo por ella y por sus hijos", afirmó Jessica Zapatería, hermana de la víctima.

A la salida de la sala judicial, tras la lectura de la sentencia que hicieron los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Juan Galarreta, la mujer resaltó las pruebas en contra de Ríos Caro que reunió la fiscal Ana María Caro. "Él quiso cambiar las cosas, pero todas las pruebas estaban en su contra. Hizo una atrocidad con mi hermana, esa es la realidad", afirmó.

Zapatería reconoció que el autor pidió disculpas a los familiares de la víctima "por el dolor que había causado" en su declaración final. "Ella no merecía sufrir todo lo que sufrió ni nosotros por pasar por esto tan doloroso", concluyó.

El femicidio

Según la hipótesis de la fiscalía, le efectuó un disparo en el oído izquierdo con un arma tipo escopeta calibre .20 que le generó una dilaceración cerebral, fracturas en peñasco, cuerpo del esfenoides, techo de órbitas y hueso malar izquierdo. Las heridas fueron de tal gravedad que, como consecuencia directa, provocaron su muerte.

Si bien el arma empleada no fue hallada, el taco contenedor y los perdigones extraídos del cráneo de la víctima eran calibre .20, plenamente coincidente con la escopeta que estaba en el campo y de la que el imputado tenía pleno acceso.

Jacinto Ríos Caro está detenido desde el hallazgo del cuerpo en el interior del establecimiento rural aledaño al kilómetro 15 de la ruta 77.