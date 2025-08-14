Califican de justa y esperada la perpetua al femicida de la plantación de kiwi

Apenas unos minutos después de escuchar la condena a prisión perpetua a Jacinto Ríos Caro por el femicidio de Rosario Domínguez, las abogadas que acompañaron a la familia de la víctima se mostraron satisfechas con la resolución e indicaron que era lo esperado por todos.

Las profesionales que estuvieron presentes por el estudio del abogado Maximiliano Orsini indicaron que la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 era lo que estaban esperando y consideraron que se trató de un pronunciamiento justo.

“Esperamos que la familia puede tener una respuesta para para todo el dolor que implicó la pérdida de Rosario. Nosotras estamos conformes con la forma en que se expidieron y cómo hicieron lugar a todos nuestros planteos y cómo se rechazaron los planteos de la defensa también”, le dijeron a 0223.

Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

En el mismo sentido valoraron que la solicitud de la inconstitucionalidad de la pena en perpetua que hizo la defensa oficial fue rechazada por los tres jueces. “Además, la defensa había pedido la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de ejecución, y los Jueces fueron categóricos que ese planteo se tiene que hacer en la etapa de ejecución cuando la pena quede firme”, agregaron.

La condena impuesta a Ríos Caro estuvo en sintonía con el pedido que hizo la fiscal Ana María Caro –que mantuvo la misma línea de trabajo desde la Investigación Penal Preparatoria- y el representante del particular damnificado, los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Juan Galarreta confirmaron la pena a Ríos Caro en condición de autor.

Tal como informó en su momento 0223, durante el debate en líneas generales todas dieron cuenta del contexto de violencia económica, psicológica, sexual y física que sufría Rosario Domínguez. Una de las hermanas contó como la vio varias veces golpeada y que en más de una oportunidad el imputado la denigraba en presencia de otras personas.

Momento de la resolución.

Según la hipótesis de la fiscalía, luego le efectuó un disparo en el oído izquierdo con un arma tipo escopeta calibre .20 y que le generaron una dilaceración cerebral, fracturas en peñasco, cuerpo del esfenoides, techo de órbitas y hueso malar izquierdo. Las heridas fueron de tal gravedad que, como consecuencia directa, provocaron su muerte.

Si bien el arma empleada no fue hallada, el taco contenedor y los perdigones extraídos del cráneo de la víctima eran calibre .20, plenamente coincidente con la escopeta que estaba en el campo y de la que el imputado tenía pleno acceso.

Jacinto Ríos Caro está detenido desde el hallazgo del cuerpo en el interior del establecimiento rural aledaño al kilómetro 15 de la ruta 77.