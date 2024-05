La denuncia por violencia laboral en Pepsico llegó al Ministerio de Trabajo

Tras los 36 despidos y las denuncias contra Pepsico por "violencia laboral", el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires (Stia), expusieron su reclamo en el Ministerio de Trabajo frente al abogado de la empresa.

Allí denunciaron "mensajes, llamados y modos verbales desagradables" para con los empleados, "por parte de mandos medios y altos de la compañía, donde el propósito es instalar miedo y sensaciones de inseguridad laboral constante, que resultan un claro ejemplo de hostigamiento".

Para el gremio, estas acciones "apuntan a cambiar o perturbar los pensamientos o conductas de las personas que están dentro de planta encuadradas en el convenio colectivo de trabajo, acciones que también derivan en prácticas antisindicales".

"Hemos exigido el cese de estas acciones por parte de Pepsico y todos sus mandos medios, supervisores, recursos humanos, coordinadores y gerentes, que son la extensión de la compañía que está decidida a marcar una brecha profunda entre la patronal y los trabajadores", agregaron.

Asimismo, detallaron que el Departamento Médico de la firma, el servicio de medicina laboral y Recursos Humanos "hacen uno y abuso" de la facultad de auditar la salud de un trabajador "con excesivos controles que buscan perturbar a la persona que está de licencia".

En ese sentido, dieron como ejemplo que "en una semana puede ir varias veces el visitador médico, solo a comprobar si el empleado está en su casa, y el visitador rara vez es un médico".

También denunciaron juntas médicas conformadas por profesionales de la salud pagos por la empresa. "Esto es ilegal, ya que las juntas medicas deben ser solicitadas por el Ministerio y con profesionales neutrales", señalaron desde el sindicato.

Al respecto, indicaron que los doctores de la empresa "ponen en duda los criterios de los médicos tratantes y los diagnósticos, con el único fin de que vuelvan a trabajar sin importar en qué condiciones". "En algunos casos se le ha descontado arbitrariamente los haberes a compañeros con certificados vigentes y legales. Una grave violación a las leyes laborales, a los derechos de los trabajadores y a los principios básicos de buena fe, y responsabilidades dentro de los contratos celebrados entre las partes", sumaron desde el Stia.

Por parte de la empresa, según indicaron desde el gremio, "sólo se presentó el abogado y representante de la firma, sin acompañamiento e involucramiento de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. "Un mensaje claro y explicito de la importancia y la dedicación que le dan a las relaciones con el personal", añadieron.

"Esta demostrado en múltiples estudios que con este mecanismo que esta ejecutando Pepsico para generar miedo, incertidumbre y malestar, no genera más eficiencia en las líneas de producción, no genera mayor compromiso ni genera sentido de pertenencia, las evidencias muestran todo lo contrario. Por eso no es común encontrar compañeros con antigüedad alta dentro de la compañía, donde la saturación, la presión y el hartazgo, juegan un rol clave para explicar la gran cantidad de trabajadores que se desvinculan de la empresa, ya sea por acuerdos o por despidos", remarcaron desde el gremio.

Según su relato, la respuesta por parte del abogado y representante de la empresa fue negar las conductas mencionadas y el hostigamiento laboral denunciado.

En lo que respecta a la seguridad, higiene y medicina laboral, el gremio mencionó que "se sostiene el incumplimiento por parte de la empresa del comité mixto, que tiene como objetivo ser un espacio resolutivo donde debería primar en conseguir mejoras y mejores herramientas de trabajo para todos los sectores".

En ese sentido, manifestaron que debería ser la seguridad "la pata más firme de una empresa como Pepsico". "Por eso no solo se pide una sanción acorde a las faltas, sino también se exige a referentes que realmente tengan un rol activo y hagan funcionar el comité", subrayaron.

Los representantes de los trabajadores confirmaron que seguirán las denuncias realizadas, e intensificarán con medidas de fuerzas dentro y fuera de la planta, si la empresa continúa con el hostigamiento sobre los empleados.