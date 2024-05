Por primera vez el Festival de Cine en Mar del Plata se hará con participación pública y privada

Desde el gobierno de Guillermo Montenegro destacaron la confirmación por parte de Nación de la realización de la 39º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, prevista para el 21 de noviembre y valoraron que en esta oportunidad se pueda lograr -luego de estar en peligro su realización- gracias al aporte de tradicionales empresas de la ciudad.

En diálogo con 0223, Bernardo Martin, presidente del Ente de Turismo y Cultura (EmturyC) de General Pueyrredon, valoró las gestiones del Intendente con el Incaa y el sector privado de la ciudad además que no descartan de sumar aportes de Netflix y otras plataformas de streaming.

"La verdad es que estamos muy contentos, porque esto se logró luego de múltiples reuniones que se hicieron desde hace un par de meses atrás. Y en la última, que fue la semana pasada, nos reunimos con Carlos Pirovano (presidente del Incaa) y todo el equipo legal y técnicos del organismo y se llegó a un entendimiento, donde quedo en claro los aportes que va efectuar el Incaa y los aportes que va a hacer la ciudad de Mar del Plata y el aporte privado", confió Martin.

Para el funcionario, en esta oportunidad la realización del Festival de clase A de cine, "será algo novedoso este aporte del privado y esta conjunción pública privada", esta última conformada por "empresas tradicionales de Mar del Plata y exhibidoras (cines) de la ciudad, todos incluidos en este nuevo proyecto".

Martin no dudó en afirmar que si el Festival Internacional de Cine no se realizaba "Mar del Plata perdía mucho" pero admitió que desde un primer momento "no se dudó" en que se podía gestionar y en eso "fueron muy importantes las gestiones del Intendente Montenegro con el gobierno nacional", citó.

Consultado acerca de cómo el sector empresario iba a afrontar el financiamiento del Festival, Martin admitió que a 6 meses del inicio, "estamos trabajando como se va a consolidar los aportes y realización de los documentos. Pero vamos a llegar a un buen puerto. Justamente estábamos hablando de aportes privados para llevarlos adelante" y habló sobre la posibilidad a que en esta 39º edición se sumen las plataformas de streaming como Netflix, Amazon o Max. "Eso no lo descartamos", completó Martin.