Montenegro le respondió al STM por el “a matar o morir”: “es un agravio a los marplatenses”

En un nuevo capítulo de la disputa que sostiene con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), el intendente Guillermo Montenegro consideró “un agravio a los marplatenses” la proclama de “a matar o morir” que la semana pasada lanzó el gremio en relación al inicio de un plan de lucha.

“No es un agravio al equipo de gestión o a mí, es a los marplatenses. El agravio personal no me preocupa”, sostuvo el jefe comunal en una conferencia de prensa brindada en el COM. Luego que decidiera dar por concluida la paritaria por decreto, con un aumento del 10%, el STM había lanzado una polémica respuesta, con la frase que retumbo incluso fuera de Mar del Plata. Asimismo, afirmó que la postura del sindicato se debe a su intención de complicarla gestión local, con intereses "políticos" de fondo.

Montenegro rechazó los planteos del STM.

En tanto, junto al secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, también descartó los planteos que hicieron las autoridades sindicales sobre el convenio, negando o relativizado los puntos que el propio Montenegro había objetado, como la cláusula por la que un familiar puede tomar el puesto de un trabajador que haya fallecido siendo activo.

“Lo que digo es lo que dice el convenio, está ahí, está escrito y fue escrito por el intendente anterior con ellos. Si ellos dicen que no existe, mejor, pero está escrito”, sostuvo Montenegro. Por su lado, Martinelli agregó que “cada uno de los puntos está explicado y es correcto. Nos resulta muy extraño ese tipo de análisis. El convenio es absolutamente claro”.

Finalmente, acompañado por el presidente del Emvial, Mariano Bowden, rechazó los señalamientos que el STM realizó con un vídeo donde aseguraba que gran parte de la maquinaria del ente se encontraba fuera de servicio, responsabilizando por ello al actual gobierno.

El STM lanzó fuertes cuestionamientos al intendente.

“Hay varias cosas que están plantando sobre máquinas que tienen 50 o 40 años, que no conviene arreglarlas y la estamos viendo de venderla como chatarra. Y ellos lo saben. Si hay máquinas que son del 78, pero claro que van a estar fuera de servicio”, explicó.

En tanto, Bowden añadió que “esta gestión lejos de desinvertir ha comprado una planta de asfalto, tres motoniveladoras, retropalas y el resto de los equipamientos también están reparados".