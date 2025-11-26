Agobiado por las deudas, un reconocido refugio cerró sus puertas: "Sentimos que nos soltaron la pata"

Danos una Pata es un reconocido refugio de Mar del Plata que, desde hace diez años, rescata y recupera mascotas en estado de vulnerabilidad para, una vez recuperados, buscarles un hogar. En los últimos meses, la deuda que acumulaba con veterinarias y pets shops superó los diez millones de pesos y no hubo forma de poder afrontarla. Viendo que ya no había medios para costear los gastos, Fiama, la responsable del refugio, decidió cerrar las puertas. “Oficialmente cerramos. hasta acá llegamos”, escribió la joven en su cuenta de Instagram tras agregar que tanto ella como las voluntarias, "sienten que le soltaron las patas".

Si bien la joven intentó varias veces encontrar la manera de mantener el refugio mediante colectas y rifas, la situación se volvió insostenible ya que las adopciones o resultaban y las mascotas necesitan continuar sus tratamientos y alimentarse, algo que implica gastos en la cuenta del refugio que subsistía con donaciones y padrinazgos de mascotas.

"Ayer me grabé hablando y les mostré cómo estamos realmente. La respuesta fue mínima: $300.000 frente a $10.000.000. Eso dice todo. No estoy acá para juzgar a nadie. Sé que muchos no pueden colaborar, pero también sé que muchísimos sí podrían ayudar un poquito y no lo hicieron. Y no lo digo desde el enojo, sino desde la tristeza", escribió la joven en un sentido posteo que sorprendió a quienes siguen de cerca el mundo del rescatismo de animales domésticos.

En esta línea, Fiama sostuvo que el pedido que había realizado era tan simple como “el valor de un alfajor o un café”. “No para mí, para que los que dependen de esta organización no queden a la deriva. Pero aún así, la mayoría eligió no hacerlo. Capaz porque creen que siempre vamos a arreglarnos de alguna forma. Pero hoy ya no alcanzó. Normalizaron que tengamos deuda", indicó.

“Danos una Pata actualmente asiste a cien mascotas de todas las edades y con diferentes patologías. “Los animales no dejan de existir porque del otro lado ya no haya ganas de ayudar", lamentó Fiama al tiempo que pidió a los padrinos de los animales que no los abandonen, ya que sin ellos es imposible mantener el “refu”, aunque “con ellos solos no alcanza”.

“Duele escribirlo, pero Danos una Pata no puede seguir así. Por eso tomé la decisión más triste en estos años: cerrar definitivamente. Hasta acá llegamos, jamás imaginé este final", escribió.

"Si queda alguien que realmente quiera que esto no termine acá, es ahora. Lo que pase de acá en adelante ya no depende de mí. Ayer quedó claro que solas no podemos… y así es imposible seguir", lamentó.

El alias para transferir dinero es danosunapata.mdp, mientras en PayPal lo encuentran como paypal.me/danosunapatamdp.



