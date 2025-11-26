El clima corta con tanta dulzura y rige un alerta amarillo para este jueves en Mar del Plata

Se viene un jueves caluroso, pero nublado y con tormentas desde la tarde.

Después de una seguidilla de días agradables para disfrutar del sol en Mar del Plata, el clima le pone un freno al buen tiempo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este jueves.

En principio, el miércoles terminará con 20° por la noche y el jueves será caluroso, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado y se esperan precipitaciones.

Por su lado, la máxima será de 28° y la mínima de 19°, aunque el organismo pronosticó tormentas fuertes tanto para la tarde como para la noche en la ciudad.

Tras la tormenta, llegarán días frescos a Mar del Plata.

Además, otro fractor importante será el viento, que correrá a una velocidad de entre 23 y 31 km/h desde el noroeste temprano y luego cambiará al norte por la tarde, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 59 km/h.

Tras una jornada pasada por agua, las temperaturas caerán abruptamente, con máximas de 18°, 19° y 16 para el viernes, sábado y domingo, respectivamente.