El clima corta con tanta dulzura y rige un alerta amarillo para este jueves en Mar del Plata
Las precipitaciones le pondrán punto final a las altas temperaturas en la ciudad. También tendremos una jornada ventosa, con ráfagas de hasta 59 km/h del sector norte.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una seguidilla de días agradables para disfrutar del sol en Mar del Plata, el clima le pone un freno al buen tiempo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este jueves.
En principio, el miércoles terminará con 20° por la noche y el jueves será caluroso, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado y se esperan precipitaciones.
Por su lado, la máxima será de 28° y la mínima de 19°, aunque el organismo pronosticó tormentas fuertes tanto para la tarde como para la noche en la ciudad.
Además, otro fractor importante será el viento, que correrá a una velocidad de entre 23 y 31 km/h desde el noroeste temprano y luego cambiará al norte por la tarde, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 59 km/h.
Tras una jornada pasada por agua, las temperaturas caerán abruptamente, con máximas de 18°, 19° y 16 para el viernes, sábado y domingo, respectivamente.
