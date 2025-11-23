El clima sigue la misma tónica y se espera un nuevo día de playa en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una máxima de 27° y una mínima de 15° para este lunes, aunque con algo de viento.
Después de un domingo de sol que permitió disfrutar de los atractivos de la ciudad, el clima continuará por la misma tónica y se espera que el fin de semana largo concluya con un nuevo día de calor, algo nublado pero agradable.
Pero antes, para esta noche la temperatura bajará a los 19° y el viento, para colmo del norte, será leve.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes se prevé una máxima de 27° y una mínima de 15°, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado.
Por el lado del viento, correrá del sector noroeste a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas de entre 42 y 50 km/h que durarán hasta la madrugada del martes.
El buen tiempo no solo se extiende a la jornada de mañana, sino que se mantendrá al menos hasta el viernes y luego el sábado habrá una tenue caída en la temperatura.
