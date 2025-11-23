El clima sigue la misma tónica y se espera un nuevo día de playa en Mar del Plata

Se espera una gran semana con máximas superiores a los 20° en la ciudad.

Después de un domingo de sol que permitió disfrutar de los atractivos de la ciudad, el clima continuará por la misma tónica y se espera que el fin de semana largo concluya con un nuevo día de calor, algo nublado pero agradable.

Pero antes, para esta noche la temperatura bajará a los 19° y el viento, para colmo del norte, será leve.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes se prevé una máxima de 27° y una mínima de 15°, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Las ráfagas del noroeste serán protagonistas, pero no opacarán la jornada de playa en Mar del Plata.

Por el lado del viento, correrá del sector noroeste a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas de entre 42 y 50 km/h que durarán hasta la madrugada del martes.

El buen tiempo no solo se extiende a la jornada de mañana, sino que se mantendrá al menos hasta el viernes y luego el sábado habrá una tenue caída en la temperatura.