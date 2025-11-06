Cuatro detenidos por usar inhibidores para el robo de autos

Cuatro hombres de 19, 24, 31 y 43 años que el miércoles a la tarde abrieron un rodado tras bloquear el cierre del mismo con un inhibidor de señal para robar una mochila que había en el interior fueron aprehendidos por personal policial tras una persecución. Todos fueron notificados de la formación de una causa penal.

Tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas arribó a la esquina de Juan B. Justo y Chaco donde un hombre denunció el intento de robo de las pertenencias que tenía en su Renault Kangoo por parte de cuatro sujetos que escaparon a bordo de un VW Polo.

Allí se implementó un operativo cerrojo que terminó en Edison y Tripulantes del Fournier donde interceptaron el auto, redujeron a los cuatro ocupantes y secuestraron el rodado, tres celulares y un handy con frecuencia inhibidora de señal.

Al conocer detalles del rodado, personal del Centro de Operación y Monitoreo informó que el mismo estaría involucrado en hechos similares cometidos el pasado 24 de octubre en la zona de avenida Juan B. Justo y Güemes.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por hurto agravado por elemento semejante a llave en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.