Extienden el alerta por incendios forestales: cuál es el día de mayor riesgo

El alerta continuará hasta el jueves inclusive. Cuáles son las recomendaciones

Si bien las altas temperaturas cedieron el domingo, las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables debido al fuerte viento que reina en Mar del Plata y la zona. Por tal motivo, desde el Municipio extendieron el alerta por incendios forestales hasta el jueves inclusive con picos de "muy alto riesgo" para el día miércoles.

"Este miércoles el índice de riesgo de incendios forestales será muy alto en General Pueyrredon", indicaron desde el gobierno de Guillermo Montenegro al tiempo que detallaron que se recomienda en este caso evitar quema de pastizales, restos de poda o residuos, no tiraar colillas de cigarrillos, no arrojar basura y/o botellas de vidrio en terrenos baldíos ni encender fogatas en áreas que no están permitidas.

"Extremá los cuidados, ante cualquier eventualidad llamá al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía.", escribieron en la cuenta oficial de X.

¿Qué es el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI)?

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología).

Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego.

El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo - moderado - alto - muy alto - extremo.