Cayó la banda de los “carniceros infieles”: robaban frigoríficos para revender la carne

Dos empleados de un frigorífico y dos de sus hijos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad, acusados de robar cientos de kilos de achuras y embutidos durante ocho meses, para venderlos en carnicerías porteñas y del Conurbano.

La investigación fue llevada a cabo por personal de la División Defraudaciones y Estafas de la fuerza porteña, a partir de la denuncia de los propietarios del establecimiento damnificado, ubicado en Rodó y Timoteo Gordillo ya que durante meses registraban pérdidas significativas en la contabilidad del negocio.

La sospecha apuntaba a eventuales empleados infieles, por lo cual los detectives avanzaron en la evaluación de cámaras internas y externas y haciendo vigilancia sobre el comercio, en el que se suele trabajar en horario de madrugada.

Los oficiales detectaron que las maniobras se hacían a primera hora cuando a uno de los compradores, hijo de uno de los empleados, se le entregaba mercadería por mucho más valor del que realmente figuraba como vendido en los libros contables.

De acuerdo a las estimaciones, cada vez que se producía la maniobra se “robaban” entre 100 y 300 kilos de mercadería, por valor de unos 800 mil pesos.

Con los datos aportados por los efectivos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 35 ordenó seguir las investigaciones, surgiendo que la mercadería era transportada en dos camionetas tipo furgón no habilitadas para el transporte de materias alimenticias frescas y llevadas a distintas carnicerías de la Ciudad y también del Conurbano, una de las cuales era de propiedad de un empleado del frigorífico afectado.

Con la aprobación judicial, tras una nueva presunta compra, los oficiales siguieron a la camioneta Fiat Fiorino con los dos compradores, ambos hijos de los dos empleados del comercio estafado, y a unas cuadras fue interceptada. Allí se hizo el pesaje de las achuras, confirmando el desfasaje respecto de la factura.

El Juzgado ordenó el allanamiento al establecimiento, donde fueron detenidos los dos empleados. Los oficiales incautaron, además de la camioneta, mercadería, dinero, celulares y facturas.