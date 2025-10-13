¿Buscás trabajo? Cuáles son los nuevos empleos que lanzó el Municipio esta semana

Como cada semana, la Oficina de Empleo Municipal (dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada), dio a conocer la lista de trabajos ofrecidos por distintas firmas y comercios de la ciudad.

Por consultas o para acceder a los servicios de orientación laboral, los vecinos pueden acceder al sitio web, acercarse a la sede central ubicada en Marcelo T. de Alvear 115 o a la oficina en Salta 1842, quinto piso. Allí también es posible cargar el curriculum, postularse a búsquedas laborales activas y recibir asesoramiento personalizado.

La Oficina de Empleo publicó más de 20 oportunidades para distintos puestos, incluyendo empresas del Parque Industrial.

Pedido N°4969

Puesto Solicitado: Vendedor

Actividades principales: Atención al público.

Rubro: Alimentos

Zona: Centro

Requisitos: Tener entre 18 y 25 años. Estudios secundarios completos.

Jornada laboral: Lunes a sábados de 10 a 19 h

Si ya estás registrado en la OFICINA DE EMPLEO: enviar un mail a ofertasempleo@mardelplata.gov.ar Consignar en el asunto/título del mail, el Nº DE PEDIDO para el cual deseas postularte, y en el cuerpo del mail el Nº DE CUIL.

Si aún no estás registrado en la oficina de empleo aclararlo en el mensaje.



---

Pedido N°4966

Puesto Solicitado: Vendedor

Actividades principales: Asesoramiento y ventas de salón

Rubro: No especificado

Zona: Mar del Plata

Requisitos: De 20 a 30 años. Secundario completo

Jornada laboral: Lunes a sábados

---

Pedido N° 4958

Puesto Solicitado: Técnico Electromecánico

Actividades principales: Mantenimiento de flota de elevadores. Experiencia en reparación de auto elevadores

Rubro: Servis auto elevadores

Zona: Mar del Plata

Requisitos: Hombres de 25 a 45 años . Preferentemente con título de Técnico Electromecánico. Experiencia comprobable

Jornada laboral: Lunes a viernes de 7.30 a 13 y de 14 a 18 h

Los interesados enviar CV + FOTO + DISPONIBILIDAD y PRETENCIONES, a: serviciosmdp@agpruden.com

---

Pedido N°4954

Puesto Solicitado: Operario de Producción o Mantenimiento



Actividades principales: Limpieza. Tareas de electromecánica o mantenimiento de calderas. Tareas de producción relacionada con alimentos

Rubro: Alimentos

Zona: Mar del Plata

Requisitos: Hombres (preferentemente) entre 20 y 50 años . Secundario completo . Carnet de manipulación de alimentos vigente.

Jornada laboral: Lunes a domingo. Horarios rotativos (no especificados). 1 franco por semana.

---



Pedido N°4952

Puesto Solicitado: Técnico Electromecánico



Actividades principales: Instalación de sistemas electromecánicos, diagnóstico y reparación de fallas



Rubro: Automotriz

Zona: Mar del Plata

Requisitos: Tener entre 30 y 55 años. Secundario completo como Técnico Electromecánico . Experiencia en taller automotriz. Conocimientos en electricidad y electrónica automotriz, diagnostico con scanner, mecánica general, reparación de sistemas electromecánicos.

Jornada laboral: Lunes a viernes de 8 a 16.30 h

Pedidos para el Parque Industrial

Para postularse, es necesario ingresar en la web pimdq.com.ar/empleo

-ANALISTA DE COMPRAS

Auxiliar de Compra



Algunas de sus responsabilidades serán:

- Gestión de compras: búsqueda y análisis de cotizaciones, comparación de ofertas, emisión y seguimiento de órdenes de compra.

- Coordinación logística para asegurar entregas en tiempo y forma.

- Contacto con proveedores para negociación de condiciones comerciales.

- Control y verificación de documentación relacionada con compras.

- Apoyo en la implementación de procesos de mejora en la gestión de abastecimiento.

- Elaboración de reportes y análisis de costos vinculados a compras.

Requisitos:

- Experiencia previa mínima de 1 a 2 años en compras o abastecimiento.

- Buen manejo de herramientas informáticas (Excel, sistemas de gestión).

- Inglés intermedio (valorable).

- Perfil organizado, proactivo y con capacidad de negociación.

Modalidad presencial: lunes a viernes de 8.00 a 17.00 h

Sector: OTROS

Tipo de Puesto: Compras / Comercio Exterior



---



ADMINISTRATIVO/A





Importante empresa del sector se encuentra en la búsqueda de un Administrativo/a.

Principales Responsabilidades:

- Carga de facturas.

- Conciliación bancaria

- Elaboración de reportes.

Requisitos:

- Secundario Completo.

- Preferiblemente con formación específica o afín al área (Administración, Contabilidad, Finanzas).

- Tener conocimientos contables

- Manejo de paquete Office.

- Experiencia de al menos 1 año en puestos similares.

Modalidad: Presencial

Lugar de Trabajo: Parque Industrial - Mar del Plata

Sector: TODOS

Tipo de Puesto: Administrativo

---



OPERARIO DE PRODUCCIÓN

Operario eventual de producción para línea de envasado.

Jornadas de trabajo:

Lunes a viernes, 9 h diarias, horarios rotativos.

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura

---



OPERARIO DE PRODUCCIÓN METALÚRGICA

Búsqueda de operarios metalúrgicos para importante empresa del Parque Industrial.

Deberán contar con experiencia en: manejo de balancines, prensas, plegadoras, guillotinas, cilindradoras y/o soldadoras de punto, montaje de productos (deseable).

Interpretación de planos.

Tener conocimientos sobre herramientas básicas de taller (excluyente).

Secundario completo. (Excluyente) - Formación Técnica Electromecánica es un plus.

Disponibilidad full time. Incorporación inmediata.



Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Producción / Operarios / Manufactura

---

RESPONSABLE DE ASUNTOS REGULATORIOS





Una empresa con más de 83 años en el mercado alimenticio, con un único compromiso: mantener la calidad de los productos al más alto nivel.

Cabrales busca de un/a Responsable de Asuntos Regulatorios para trabajar en nuestras plantas productivas.

Las principales responsabilidades son:

- Garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas locales e internacionales, relacionadas con la producción, etiquetado, comercialización y seguridad de los alimentos.

- Gestionar trámites y autorizaciones ante organismos reguladores, gestión de RNPA, RNE (DIPA), habilitaciones, gestión de importación de productos y envases en contacto con alimentos (INAL), gestiones para exportaciones.

- Liderar la gestión, seguimiento de la ley 27.642 (promoción de la alimentación saludable)

- Participar activamente en la gestión de diseño de packaging.

Requisitos para la postulación:

- Profesional del área de Alimentos, Ing. Química, o disciplinas afines

- Dominio en herramientas informáticas paquete de google sheet, software ERP.

- Movilidad propia para asistir a las plantas productivas

- Experiencia mínima de 3-4 años en Asuntos regulatorios

- Jornada completa full time

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Investigación y Calidad

---

Ingeniero de Servicio Técnico

Si sos Ingeniero Mecánico o Electromecánico, y te interesa desarrollarte en el área técnica, esta oportunidad es para vos.

Fluence Sudamérica busca Ingenieros que residan en Mar del Plata, para que se sumen al equipo para atender a clientes en diferentes puntos del país.

¿Cuáles serán algunos de tus desafíos?



- Realizar servicios técnicos de mantenimiento preventivos y correctivos en nuestros equipos.

- Realizar comisionamiento y puesta en marcha de equipos y plantas de tratamiento para nuestros clientes.

- Capacitar y asistir técnicamente a nuestros clientes en su operación.

- Elaborar informes técnicos de servicios y consultas técnicas.

¿Qué buscamos?

- Ingenieros electromecánicos, mecánicos o eléctricos

- Se valorará experiencia técnica relacionada en mantenimiento industrial

- Contar con disponibilidad para viajar de forma continua (alrededor de 3 semanas al mes)

- Carnet de conducir automóviles

- Residir en Mar del Plata o Buenos Aires.

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Ingeniería



----

Ingeniero de Proyectos

Si sos Ingeniero Mecánico-Químico y te interesa desarrollarte en el área de Proyectos, esta oportunidad es para vos!

Nos encontramos en búsqueda de Ingenieros que residan en Mar del Plata, para que se sumen a nuestro equipo.

¿Cuáles serán algunos de tus desafíos?

- Planificar, dirigir y coordinar proyectos desde la adjudicación hasta la recepción final, asegurando calidad, plazo, presupuesto, seguridad y cuidado ambiental.

- Participar en el diseño, especificaciones técnicas y resolución de problemas, colaborando en la elaboración de documentación.

- Gestionar recursos, subcontratistas y proveedores, coordinando actividades de todas las fases del proyecto.

- Monitorear avances, costos y presupuestos, elaborando reportes, pronósticos y certificaciones para facturación y cobranzas.

- Mantener comunicación fluida con clientes y registrar cambios de alcance, coordinando actividades en obra, instalación y puesta en marcha.

- Proponer mejoras y optimizar procesos, cumpliendo con los procedimientos del sistema de gestión y reportando indicadores al gerente del área.

¿Qué buscamos?

- Ingenieros mecánicos

- Inglés intermedio o avanzado

- Manejo de herramientas informáticas: paquete de MS Office, Visio, MS Project, AutoCAD, Inventor, Navisworks

- Experiencia previa de 5 años, liderando proyectos de Ingeniería

- Residir en Mar del Plata

¡Esperamos tu postulación!

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Ingeniería





ADMINISTRATIVO CONTABLE





Importante empresa del sector pesquero busca incorporar de forma permanente a un Administrativo Contable con experiencia comprobable para formar parte de su equipo. Buscamos a una persona comprometida, proactiva y con sólidos conocimientos en contabilidad y procesos administrativos.

Jornada laboral:

- Lunes a Viernes: 08.00 a 16.00 h

- Sábados: 08.00 a 12.00 h

- Total: 44 horas semanales

Requisitos:

- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.

- Formación en Contabilidad, Administración de Empresas o afines.

- Conocimiento avanzado en costos.

- Experiencia trabajando con SAP y buen manejo del paquete Office (Excel avanzado).

- Conocimientos en auditoría contable y conciliación de cuentas.

- Habilidad para dar seguimiento a procesos administrativos de manera eficiente.

Principales tareas:

- Realizar auditorías contables de forma periódica.

- Ejecutar conciliación de cuentas bancarias y de proveedores.

- Dar soporte y seguimiento a los procesos administrativos y contables de la empresa.

- Colaborar en la elaboración de reportes financieros.

- Participar activamente en el control de costos operativos.

- Implementar mejoras en los procesos administrativos para optimizar el flujo de trabajo

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Administrativo

---

Técnico en Seguridad e Higiene Laboral - Industria

Nos encontramos en la búsqueda de un Técnico en Seguridad e Higiene.

Los requisitos del puesto vacante en cuestión son los siguientes:

Ser Técnico en Seguridad e Higiene. (RECIBIDO)

Desarrollo y ejecución del programa de seguridad resolución S.R.T.N°35/98. Anexo resolución S.R.T N°503/2014; DECRETO 911/96; Resolución S.R.T 231/96, Resolución S.R.T 51/97; Resolución S.R.T 35/98; Resolución S.R.T319/99; Resolución S.R.T 550/11; Resolución S.R.T 503/2014. Ejecución de la ley N°19587 y la ley N°24557 y sus respectivos anexos.

Realizar informes periódicos de las actividades realizadas, llevar a cabo el programa de gestión de prevención de riesgos de la empresa, revisión de permisos de trabajo en frío y caliente, permiso de trabajo en espacios confinados.

Inspeccionar máquinas y equipos.

Mediciones de agentes de riesgos laborales, Evaluar riesgos de puesto de trabajo y especificar elementos de protección personal necesarios para las tareas.

Verificar el correcto estado y uso de la ropa de trabajo y EPP's en todo el personal.

Simulacros.

Capacitar al personal.

Responsabilidad y confidencialidad

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: OTROS

---

Operador de sistemas informáticos

Importante empresa del puerto de Mar del Plata busca incorporar a su planta permanente un Tec. en Sistemas Informáticos.

Horario full time. (Jornada laboral de lunes a sábados).

-Conocimientos en desarrollo Web: PHP y Java (excluyente).

-Preferentemente conocimiento en lenguaje Género 4GL (excluyente).

-Conocimientos en bases de datos, preferentemente MySql e Informix.

-Conocimientos en reparación y mantenimiento de hardware de computadoras.

-Conocimiento en el sistema de gestión SAP

-Conocimiento en administración y configuración de máquinas virtuales en VmWare y/o ProxMox.

-Manejo de sistema operativo Linux.

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Informática / TelecomunicacioneS

---

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Estamos buscando Técnicos/as de Mantenimiento para ejecutar tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, montaje de equipos, y gestión de materiales, insumos y repuestos.

Ubicación: Parque Industrial Gral. Savio - Batán

Disponibilidad: Full time.

Principales responsabilidades:

- Atender pedidos de mantenimiento correctivo.

- Ejecutar órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo planificado.

- Instalar y montar equipos nuevos.

- Evaluar y realizar modificaciones o adaptaciones de equipos existentes.

- Gestionar pedidos de materiales e insumos para las tareas programadas.

Requisitos:

- Formación técnica excluyente (preferentemente especialidad Electromecánica).

- Conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.

- Manejo de herramientas de taller.

- Interpretación de planos complejos.

- Conocimientos básicos de electrónica, automatización y software (Office, sistemas de gestión, programas de diseño).

- Habilidades de lectura y escritura comprensiva, comunicación y trabajo en equipo.

- Experiencia en puestos similares (deseable, no excluyente).

¡Esperamos conocerte!

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Mantenimiento y Reparaciones Técnicas.

---

PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS. INGENIEROS INDUSTRIALES





¿Necesitás realizar tus 200 horas de Práctica Profesional Supervisada y querés dar tus primeros pasos en la industria?

GRUPO BENIPLAST ,está en la búsqueda de estudiantes de la carrera de ingeniería industrial.

Estamos buscando estudiantes proactivos, con ganas de aprender y crecer en un entorno real de trabajo. Vas a poder:

- Aplicar tus conocimientos en proyectos concretos.

- Trabajar en equipo con profesionales del sector.

- Adquirir experiencia que sume valor a tu perfil profesional.

Requisito:

- Residir en Mar del Plata/Batán.

- Contar con el 60% de las materias aprobadas.

Modalidad: Presencial.

Sector: TODOS

Tipo de Puesto: Ingeniería

---

ELECTRICISTA DE PLANTA INDUSTRIAL

Buscamos un/a Electricista de Planta Industrial con experiencia y alta capacidad técnica para unirse a nuestro equipo de Mantenimiento. La persona seleccionada será responsable de garantizar la continuidad y eficiencia de nuestras operaciones a través de la ejecución del mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de nuestros equipos productivos e instalaciones.

El candidato/a ideal es una persona proactiva, con excelentes habilidades para el diagnóstico de fallas y un profundo conocimiento en automatización y control industrial.

Conocimientos y Experiencia Requeridos

Título de Técnico/a Eléctrico, Electromecánico o afín (deseable).

Experiencia comprobable en una posición similar dentro de entornos industriales.

Responsabilidades Principales:

- Realizar el mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de maquinaria industrial, asegurando su óptimo funcionamiento.

- Diagnosticar y resolver fallas eléctricas de manera rápida y eficaz para minimizar el tiempo de inactividad de la producción.

- Interpretar planos eléctricos para el armado, montaje y cableado de tableros eléctricos de potencia y control.

- Construir y dar mantenimiento a circuitos eléctricos, sistemas de automatismo y maniobras.

- Dar soporte y realizar ajustes básicos en PLCs y variadores de frecuencia.

- Instalar, calibrar y mantener controladores de temperatura y otros instrumentos de medición.

- Colaborar en el mantenimiento de los componentes eléctricos de sistemas neumáticos e hidráulicos.

- Supervisar y mantener los grupos electrógenos de la planta para asegurar el suministro de energía.

- Asistir en el mantenimiento eléctrico de equipos de robótica industrial.

Condiciones de Contratación

Lunes a viernes en turnos rotativos (mañana, tarde y noche) de 8,5 horas. Se requiere disponibilidad para trabajar eventualmente los días sábados.

Puesto efectivo, en relación de dependencia directa con la empresa.

Se ofrece remuneración y beneficios acordes al Convenio Colectivo de Trabajo CCT 198/92.

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Mantenimiento y Reparaciones Técnicas

---

ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

buscamos un estudiante de Ingeniería o Arquitectura con gran potencial para unirse a nuestro Departamento de Compras. La persona seleccionada brindará soporte administrativo y operativo al área, participando activamente en la gestión de proveedores y la logística de materiales, elementos clave para el éxito de nuestros proyectos.

Esta es una excelente oportunidad para aplicar tus conocimientos académicos en un entorno profesional dinámico, desarrollando una carrera en un área estratégica de la compañía.

Responsabilidades Principales:

- Colaborar en la solicitud de cotizaciones a la cartera de proveedores.

- Confeccionar y emitir órdenes de compra, asegurando la correcta imputación de datos.

- Realizar el seguimiento de las entregas con los proveedores para garantizar el cumplimiento de los plazos acordados.

- Mantener actualizada la base de datos de proveedores, productos y listas de precios.

- Asistir en la gestión y control del stock de materiales de pañol.

- Realizar visitas a proveedores locales o el retiro de materiales, según sea necesario.

- Elaborar informes y reportes en Microsoft Excel para el seguimiento de indicadores del área.

Requisitos Indispensables

Ser estudiante de las carreras de Ingeniería (Civil, Industrial, Electromecánica, etc.) o Arquitectura.

Contar con carnet de conducir vigente (Categoría B1 o superior).

Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio/avanzado (se valorará mediante prueba técnica).

Buscamos un perfil proactivo y organizado, con una marcada orientación a resultados y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.

Valoramos especialmente la iniciativa, la responsabilidad y una gran predisposición para aprender y adaptarse a dinámicas cambiantes.

Qué Ofrecemos

La oportunidad de formarte y crecer profesionalmente en el área de Compras.

Un entorno de trabajo colaborativo y dinámico.

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Compras / Comercio Exterior

---

INSPECTOR/A DE CALIDAD

Principales Responsabilidades:

- Garantizar las pruebas necesarias para verificar la conformidad de los productos, llevando adelante procedimientos de control y optimización en todos los procesos de inspección y ensayo.

- Ensayos sensoriales de productos e informes

- Gestión de no conformidades.

- Recorridas de planta para visitas, ingreso de colaboradores, universidades entre otros.

Requisitos:

- Técnico en Alimentos o afines (excluyente)

- Dominio de herramientas de Google y de sistemas de gestión y manejo de excel.

- Experiencia mínima de 2 a 3 años en posiciones similares, preferentemente en industria alimenticia.

- Disponibilidad full time.

- Jornada Completa (Lunes a viernes)

- Contratación Eventual por cobertura de licencia

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Investigación y Calidad

---

SUPERVISOR PARA EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD

buscamos incorporar a nuestro equipo un/a Supervisor/a de Calidad proactivo/a y detallista para asegurar que nuestros productos cumplan con los más altos estándares de calidad e inocuidad. La persona seleccionada será responsable de supervisar y controlar los procesos productivos, realizar auditorías, gestionar la documentación del sistema de calidad (BPM/ISO 22000) y ejecutar análisis clave en nuestro laboratorio.

Este rol es fundamental para garantizar la mejora continua y la excelencia operativa en nuestra planta.

Responsabilidades Principales:

- Supervisar activamente las líneas de producción para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de calidad y los procedimientos establecidos.

- Realizar auditorías en planta para verificar la correcta aplicación de los procedimientos operativos y las normativas de calidad e inocuidad.

- Generar, actualizar y mantener los procedimientos, manuales e informes del sistema de gestión de calidad, basados en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y la norma ISO 22000.

- Elaborar informes periódicos e indicadores de desempeño (KPIs) del área para la toma de decisiones estratégicas.

Análisis de Laboratorio:

- Ejecutar análisis físico-químicos, incluyendo destilaciones y mediciones de Demanda Química de Oxígeno (DQO).

- Realizar análisis microbiológicos, abarcando la preparación de muestras, siembra, incubación e interpretación de resultados.

Formación y Experiencia:

- Ser graduado/a universitario/a de las carreras de Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, Ingeniería en Alimentos, Licenciatura o Ingeniería Química, o Bioquímica.

- Contar con experiencia comprobable en un rol similar dentro de una planta de elaboración de alimentos (requisito excluyente).

- Nivel de inglés intermedio (lectura y escritura técnica).

- Dominio avanzado de Excel y paquete Office.

Competencias Clave:

- Fuerte capacidad para planificar, priorizar tareas y analizar datos de manera crítica para identificar desvíos y oportunidades de mejora.

- Habilidad para gestionar varios proyectos y tareas de manera simultánea, cumpliendo con los plazos establecidos.

- Excelentes habilidades de comunicación para interactuar eficazmente con diferentes equipos y niveles de la organización.

- Capacidad para adaptarse a un entorno de producción dinámico y responder eficazmente a los cambios.

La jornada laboral es de 8,5 horas desarrollándose de lunes a viernes en turnos rotativos y eventualmente alguna jornada los sábados.

Remuneración según convenio CCT198/92.

Si cumplís con los requisitos y querés sumarte a nuestra compañía, envíanos tu postulación.

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: OTROS

---

JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Somos una empresa con más de 83 años en el mercado alimenticio, tenemos un único compromiso con ustedes y con nosotros: Mantener la calidad de nuestros productos al más alto nivel. A ello le dedicamos nuestros conocimientos, esfuerzo y vanguardia tecnológica, buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la propia pasión: Dar nuestro nombre al mejor Café.

Cabrales S.A. Posee los más altos estándares de calidad entre ellos se encuentran certificaciones tales como: HACCP, ISO 9001, Certificación Kosher, Certificación Rainforest Alliance, entre otros.

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Jefe/a de Mantenimiento Industrial para asegurar la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de los equipos productivos de la empresa.

Principales responsabilidades:

- Garantizar la disponibilidad operativa de los equipos

- Implementar y gestionar planes de mantenimiento preventivo y predictivo. Reducir al mínimo las paradas no programadas y extender la vida de útil del equipamiento

- Reducir costos en repuestos, búsqueda y desarrollo de proveedores convenientes para la compañía. Experiencia en la presupuestación de trabajos.

- Gestión de Proyectos: inversiones de equipamientos, planificar y analizar la viabilidad de proyectos de mejora.

Requisitos para la postulación:

- Profesional del área de Ing. mecánica, electromecánica, o afines

- Dominio avanzado/ intermedio en herramientas informáticas, google sheet. Experiencia ERP SAP. AutoCad

- Movilidad propia

- Disponibilidad full time

"No tenemos dudas que la interacción de las personas que integran la empresa, es la energía que permite alcanzar los resultados exitosos que logramos día a día: para ello aseguramos la igualdad de oportunidades en nuestros procesos de reclutamiento y selección de perfiles con el fin de promover la diversidad, equidad e igualdad en nuestros equipos de trabajo."

Sector: Alimenticio

Tipo de Puesto: Mantenimiento y Reparaciones Técnicas

---

COMERCIAL

En Grupo Beniplast trabajamos en la industria del plástico desde hace mas de 45 años. Fabricamos y comercializamos productos para el comercio, la industria y el agro. Brindamos servicios personalizados y especializados, con personal altamente profesional y una inversión constante en innovación y tecnología. Nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente nos distingue y posiciona como líderes del mercado.



Nos encontramos en la búsqueda de Comercial para nuestra Unidad de Negocio Bibar Si te consideras una persona proactiva, con excelente comunicación interpersonal, autonomía, con capacidad para trabajar en equipo y ganas de contribuir al crecimiento de una empresa en constante evolución, ¡nos encantaría conocerte!



¿Qué tareas tendrás?:

- Promocionar y comercializar los productos elaborados en la Unidad de Negocio Bibar, asegurando su colocación en el mercado y maximizando las ventas de la empresa.

- Atender la totalidad de clientes asignados en su cartera.

- Preparar y presentar propuestas comerciales detalladas que incluyan todos los aspectos relevantes para cerrar la venta.

- Negociar términos y condiciones contractuales con clientes potenciales, asegurando un acuerdo mutuamente beneficioso para ambas partes.



Requisitos:

- Terciario o Universitario finalizado o en curso ( Lic. Administración, Marketing o afines).

- Cuente con experiencia previa en el sector comercial de envases, retail o industria manufacturera (preferentemente mínimo un año).

- Tenga facilidad para trabajar con herramientas informáticas (Microsoft Office).

- Sea una persona proactiva, organizada y con muchas ganas de aprender.

- Le guste trabajar en equipo y en un ambiente dinámico.

- Posibilidad de realizar giras comerciales de forma mensual.

El puesto de trabajo es en nuestras instalaciones del Parque Industrial de lunes a viernes de 8 a 17 h

Sector: TODOS

Tipo de Puesto: Ventas

---

INGENIERO MANTENIMIENTO JUNIOR

En Fluence Sudamérica trabajamos día a día para garantizar la gestión sostenible del recurso natural más valioso con el que contamos. El acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano con el cual nos sentimos muy comprometidos, es así que involucramos a todo nuestro equipo profesional y tecnológico en la mejora continua de las soluciones de calidad que brindamos en el tratamiento de aguas y reuso de efluentes.

Lideramos la industria hacia el futuro con tecnologías inteligentes, altamente eficientes y descentralizadas que brindan soluciones de tratamiento rentables y de bajo impacto que barren el ciclo completo de la vida de un proyecto: evaluación, diseño, construcción, soporte continuo y optimización de activos.

Si sos Ingeniero Mecánico o Electromecánico, y te interesa desarrollarte en el área técnica, esta oportunidad es para vos!

Nos encontramos en búsqueda de Ingenieros que residan en Mar del Plata, para que se sumen a nuestro equipo para atender a nuestros clientes en diferentes puntos del país.

¿Cuáles serán algunos de tus desafíos?

- Realizar servicios técnicos de mantenimiento preventivos y correctivos en nuestros equipos.

- Realizar comisionamiento y puesta en marcha de equipos y plantas de tratamiento para nuestros clientes.

- Capacitar y asistir técnicamente a nuestros clientes en su operación.

- Elaborar informes técnicos de servicios y consultas técnicas.

¿Qué buscamos?

- Ingenieros electromecánicos, mecánicos o eléctricos

- Se valorará experiencia técnica relacionada en mantenimiento industrial

- Contar con disponibilidad para viajar de forma continua (alrededor de 3 semanas al mes)

- Carnet de conducir automóviles

- Residir en Mar del Plata o Buenos Aires.

Si te interesa ser parte de una empresa líder en tratamiento de aguas, esta es tu oportunidad de desarrollarte con nosotros.

¡Esperamos tu postulación!

Sector: Metalúrgico

Tipo de Puesto: Ingeniería