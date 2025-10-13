Otra mala noticia para Boca: Claudio Úbeda pierde a un titular fijo para lo que resta del año

Claudio Úbeda deberá rearmar el ataque para el duelo ante Belgrano de Córdoba ya que uno de sus titulares se lesionó en las últimas horas y se perderá lo que resta del 2025.

Boca recibió una pésima noticia en la antesala del choque ante Belgrano de Córdoba: Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del 2025. El delantero, que había sido una de las piezas más utilizadas en el Torneo Clausura, se despide de las canchas justo cuando el Xeneize pelea por mantenerse en los primeros puestos del Grupo A.

El parte médico oficial fue publicado este lunes por las redes del club, confirmando la lesión del ex Independiente. La dolencia dejará a Velasco fuera de toda competencia durante los próximos meses, obligando al entrenador interino Claudio Úbeda a buscar variantes en ataque. El reemplazante será el chileno Carlos Palacios, quien tendrá la gran oportunidad de ganarse un lugar entre los titulares nuevamente.

Velasco disputó 11 de los 12 partidos del Clausura, la mayoría como titular, y anotó un solo gol —precisamente ante Independiente Rivadavia de Mendoza—. Aunque sus números no eran deslumbrantes, su despliegue, velocidad y capacidad de desborde lo habían convertido en una carta importante dentro del esquema ofensivo. Su ausencia representa una baja sensible para Boca, que además atraviesa un complicado momento desde lo sentimental tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Mientras tanto, el plantel se entrenó este lunes en el predio de Ezeiza bajo las órdenes de Úbeda, que busca mantener el orden y el ánimo del grupo en medio del duelo por la pérdida del histórico DT. El trabajo del cuerpo técnico estuvo enfocado en lo táctico y en ajustar detalles de cara al partido del sábado, en el que Boca buscará volver al triunfo y rendirle homenaje a Russo.

Otro de los ausentes en la práctica fue Leandro Paredes, quien se encuentra concentrado con la Selección Argentina en la gira por Estados Unidos. El mediocampista jugó 63 minutos ante Venezuela y se espera que tenga descanso frente a Puerto Rico. De acuerdo a lo que trascendió, el ex Roma regresará al país el miércoles y se sumará de inmediato a los entrenamientos en el turno vespertino.

El próximo sábado desde las 18 horas, Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en la Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. Será el primer partido del Xeneize sin Miguel Russo al mando y con Úbeda intentando enderezar el rumbo de un equipo que, además del golpe emocional, deberá sobreponerse a la ausencia de uno de sus jugadores más desequilibrantes.