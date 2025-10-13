Macabro: hallaron el cuerpo de una mujer muerta y mutilada en el interior de su casa

Un estremecedor hallazgo se produjo en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, donde efectivos policiales descubrieron el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Villa Cornú. Según los primeros informes, el cadáver presentaba una serie de mutilaciones en las piernas. El caso se originó a partir de la denuncia de una vecina, quien manifestó su preocupación ante las autoridades.

La señora había asegurado frente a las fuerzas de seguridad que no veía a la víctima desde hacía un mes. Posteriormente, ante la falta de movimientos y la ausencia prolongada en la vivienda, ubicada sobre la intersección de las calles Tabacué y Vulcan, los agentes se dirigieron al lugar. Al arribar, los uniformados constataron que el domicilio se encontraba completamente cerrado.

Con la ayuda de personal de Bomberos, lograron forzar las aberturas para ingresar. Fue en ese momento cuando encontraron los restos: si bien los investigadores aún se encuentran analizando las circunstancias exactas del fallecimiento, existe una hipótesis preliminar respecto al origen de las graves heridas en el cuerpo de la mujer. En el interior de la casa había dos perros, y se estima que los animales podrían ser los responsables de las mutilaciones.

Sin embargo, los pesquisas enfatizaron recientemente que aún queda comprobar si estas heridas se realizaron post mortem o si, por el contrario, estuvieron directamente vinculadas a la causa del deceso. Las autoridades están investigando las circunstancias del fallecimiento, y se aguarda el resultado de las pericias forenses para determinar la causa y la data de la muerte.