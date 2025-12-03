Conducía un gran camión rumbo a Mar del Plata y se le prendió fuego la carga de durlock

El acoplado del camión prendido fuego en ruta 2 en horas de la tarde de este miércoles.

Un siniestro vial tuvo lugar este miércoles en horas de la tarde en ruta 2 protagonizado por un camión que se prendió fuego cuando circulaba en dirección hacia Mar del Plata. El conductor del rodado debió ser derivado para su atención médica luego de aspirar monóxido de carbono.

Según precisaron fuentes de la policía vial en contacto con 0223, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 371 en cercanías de la localidad marchiquitense de Vivoratá.

El conductor del camión, un hombre de 48 años oriundo de Hurlingham, trasladaba una carga de mercadería de productos de durlock.

Personal policial, vial y bomberos intervinieron en el lugar del incendio en ruta 2.

En momentos en que se acercaba al destino final, un desperfecto mecánico derivó en que el acoplado se incinerara. Producto del incidente, el chofer sufrió algunos problemas en su salud y fue trasladado en ambulancia hasta el centro de salud de Vivoratá para su mejor evaluación.

Para sofocar el fuego del acoplado acudieron al lugar bomberos voluntarios de Vivoratá y personal de la empresa concesionaria Aubasa, que señalizó la ruta para darle curso normal al tránsito a la espera de que una grúa pesada proceda con la remoción del acoplado.