Crimen de Fede Dorcaz: apareció un video en el que se ve cómo huyen los asesinos

En el marco del asesinato del cantante y modelo marplatense Federico Dorcaz, de 29 años, el periodista mexicano Carlos Jiménez dio a conocer un video en el que se ve cómo los presuntos asesinos huyen a toda velocidad en tres motos entre los autos, instantes después del ataque.

"En esas tres motos que van a toda velocidad, escaparon los tipos que asesinaron al modelo y cantante argentino. Le dieron un balazo y huyeron por calles de Ciudad de México", escribió Jiménez en su cuenta de X. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que se analiza el material de las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables.

Mientras tanto, su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila, expresó su dolor en redes sociales y recordó la gratitud de Federico hacia México, donde desarrollaba su carrera musical. A través de su cuenta de X escribió: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre". En otro posteo añadió: "No quiero estar un día más sin ti, nenito, estoy esperando tu mensaje de buenas noches, amor por favor vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado".

En su última publicación, Ávila reposteo un video de una entrevista de Dorcaz en la que hablaba de lo cómodo que se sentía en México y de su agradecimiento por el apoyo del público: "Este es un país muy generoso con los extranjeros. Le voy agradecer toda mi vida a México, porque sin todo lo que me está pasando acá no estaría subiendo tanto en mi carrera". Mariana concluyó: "Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti".

Dorcaz y Ávila estaban en pareja desde 2023 y juntos habían lanzado el tema "Moka". Además, ambos iban a participar próximamente del reality "Las Estrellas Bailan en Hoy" del canal Univisión. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México caratuló el caso como homicidio doloso y continúa la búsqueda de los responsables.