Fue a buscar algo al baúl, le robaron el auto y se lo chocaron a las pocas cuadras: el video de los falsos repartidores

Al WhatsApp de 0223 llegaron dos hechos de inseguridad registrados este domingo, ambos cerca de las 2 de la tarde, con robos de vehículos. El primero en el barrio Juramento, donde un grupo de chicos vio abierta una Ford Ranger y uno de ellos se la llevó. Apareció atrás de El Griego, ya que se viralizó la búsqueda en redes sociales y un vecino la identificó.

Pero no corrió la misma suerte la pareja que salió a buscar algo a su auto, en el barrio Bernardino Rivadavia. Dos motochorros los sorprendieron, arremetieron contra ellos y les sacaron la llave del vehículo. Escaparon con él, mientras otro lo seguía atrás en la moto. Sucedió a metros de la esquina de Bronzini y Alberti. Este medio había publicado la noticia ayer, y ahora accedió a los videos de la cámara de seguridad.

En su huida, el delincuente que conducía el auto cruzó a otro, no logró frenar a tiempo producto de la alta velocidad con la que manejaba y chocó. Los delincuentes, que se movilizaban en una moto Honda Tornado con una mochila y ropa de Pedidos Ya, interceptaron a la mujer y se robaron un Ford Ka blanco.

A 300 metros del lugar, en inmediaciones de Victoriano Montes y Alberti, el que siguió en el auto robado chocó a un motociclista de entre 30 y 40 años. La víctima quedó tendida en el suelo con fuertes golpes y fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) que lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). "Estaba convulsionando con varias fracturas y desangrado", indicó un vecino a 0223.

Después, colisionaron contra un auto rojo y se fugaron. "Son dos tipos que vienen robando muy seguido. La otra vez le quisieron robar a mi mamá y lo evitamos de suerte. Estamos cansados de la inseguridad, no podemos seguir viviendo así", concluyó otra vecina.