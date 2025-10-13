Fue a buscar algo al baúl, le robaron el auto y se lo chocaron a las pocas cuadras: el video de los falsos repartidores
En cuestión de segundos, la pareja vivió una pesadilla tras acercarse al vehículo. El recorrido de los motochorros, en imágenes.
Al WhatsApp de 0223 llegaron dos hechos de inseguridad registrados este domingo, ambos cerca de las 2 de la tarde, con robos de vehículos. El primero en el barrio Juramento, donde un grupo de chicos vio abierta una Ford Ranger y uno de ellos se la llevó. Apareció atrás de El Griego, ya que se viralizó la búsqueda en redes sociales y un vecino la identificó.
Pero no corrió la misma suerte la pareja que salió a buscar algo a su auto, en el barrio Bernardino Rivadavia. Dos motochorros los sorprendieron, arremetieron contra ellos y les sacaron la llave del vehículo. Escaparon con él, mientras otro lo seguía atrás en la moto. Sucedió a metros de la esquina de Bronzini y Alberti. Este medio había publicado la noticia ayer, y ahora accedió a los videos de la cámara de seguridad.
En su huida, el delincuente que conducía el auto cruzó a otro, no logró frenar a tiempo producto de la alta velocidad con la que manejaba y chocó. Los delincuentes, que se movilizaban en una moto Honda Tornado con una mochila y ropa de Pedidos Ya, interceptaron a la mujer y se robaron un Ford Ka blanco.
A 300 metros del lugar, en inmediaciones de Victoriano Montes y Alberti, el que siguió en el auto robado chocó a un motociclista de entre 30 y 40 años. La víctima quedó tendida en el suelo con fuertes golpes y fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) que lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). "Estaba convulsionando con varias fracturas y desangrado", indicó un vecino a 0223.
Después, colisionaron contra un auto rojo y se fugaron. "Son dos tipos que vienen robando muy seguido. La otra vez le quisieron robar a mi mamá y lo evitamos de suerte. Estamos cansados de la inseguridad, no podemos seguir viviendo así", concluyó otra vecina.
