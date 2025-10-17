Recuperaron una moto robada a mano armada y secuestraron marihuana, un arma “tumbera” y municiones

El seguimiento a partir de un sistema de rastreo permitió recuperar el jueves por la noche una motocicleta que había sido sustraída horas antes a mano armada a un hombre de 44 años en la esquina de Blas Parera y Florisbelo Acosta.

Con los datos aportados, personal de Prefectura Naval Argentina ingresó –tras la autorización para hacer un allanamiento de urgencia- a la vivienda ubicada en Urquía al 3000, en el barrio Fray Luis Beltrán. Allí secuestraron la moto Zanella 150 de la víctima. diez plantines de marihuana, cuatrocientos gramos de ramas secas de marihuana, tres plantas de un metro de marihuana, un arma tipo tumbera de fabricación casera en caño galvanizado, quince cartuchos de escopeta, cuatro celulares y tres yugas.

Elementos secuestrados.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por robo calificado por el uso de arma de fuego, la restitución del rodado a la víctima y su alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

Desde la fiscalía de Estupefacientes dispusieron la notificación de causa por tenencia simple de estupefacientes, el secuestro del material encontrado. Con relación al hombre de 34 años no se tomaron medidas restrictivas de la libertad.