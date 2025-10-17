Terrible: iban a detenerlo por abuso y encontraron a otra víctima golpeada y amenazada

Un sujeto de 36 años fue detenido este jueves durante un allanamiento en el marco de una causa por abuso sexual, pero al ingresar al domicilio, los investigadores encontraron una escena aún más grave: en el interior había otra víctima retenida, golpeada y bajo amenazas de muerte.

El operativo se realizó en una vivienda de Catriel al 600, en el barrio Martín Fierro, de la ciudad de Rosario donde personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó con una orden de detención solicitada por la fiscal Georgina Cherara, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Al no recibir respuesta al tocar la puerta, los agentes irrumpieron con un ariete y encontraron al acusado, identificado como C.V., quien era buscado por una causa previa de abuso sexual con acceso carnal. En medio del procedimiento descubrieron a una mujer que estaba retenida contra su voluntad y presentaba visibles signos de haber sido golpeada.

La víctima relató que estaba amenazada de muerte y fue inmediatamente asistida por personal policial. En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares pertenecientes al sospechoso, que quedó detenido a disposición de la fiscalía interviniente.