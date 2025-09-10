“Ni rufián ni pedófilo”: declaró el acusado de explotar sexualmente a mujeres y tatuarlas

Un agravamiento de la imputación original, un nuevo delito y el pedido de declarar que hizo su defensa. Los tres elementos confluyeron para que este miércoles el acusado de explotar sexualmente a mujeres y tatuarlas fuera trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Facundo Uribe negó ante la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato que explotara sexualmente a las mujeres y dijo que ellas lo hacían de manera “libre y voluntaria”. Reconoció que las llevaba a hoteles o domicilios porque ellas coordinaban encuentros con clientes y que algunas veces él también participaba de esos servicios.

“Dijo que no era rufián ni pedófilo. Quiso aclarar esas cuestiones que se dijeron porque él fue pareja de ambas, eran amigos y les daba cobijo en su casa”, dijo el abogado Javier Delatore a 0223 tras el cierre de la declaración de su defendido.

El abogado Javier Delatore.

“A una de las mujeres les pagó tres tratamientos para que pudiera dejar las drogas y nunca les sacó un solo peso. Él es maquinista naval, tiene buenos ingresos y no necesitaba nada de eso: hoy Uribe está detenido y ellas siguen ejerciendo la prostitución”, agregó el profesional.

Con relación al tema de las grabaciones halladas en la vivienda, el imputado por facilitar la explotación sexual agravada por la situación de vulnerabilidad dijo que las mujeres se hacían grabar por dos razones: seguridad para que el cliente no se propasara y porque a una de ellas le gustaba verse después.

“Ellas llegaron a robarle a él para ir a comprar droga, pero él nunca vivió de esas mujeres. Los tatuajes que tienen se lo hicieron de manera voluntaria y presentamos cartas que le enviaban a él dónde dicen todo lo que lo amaban”, sostuvo Delatore.

Con relación a los más de doscientos archivos con videos y fotos de pornografía infantil, el abogado sostuvo que Uribe negó enfáticamente ser el dueño del pen drive. Dijo que era de una de las mujeres por lo que la defensa ha pedido pericias complementarias para que descubran de que celular se descargaron esos archivos.

“Uribe quiso dejar bien claro que no tiene nada que ver con el material de pornografía infantil que encontraron en ese dispositivo de almacenamiento que no es de su propiedad”, concluyó.

El imputado sigue alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán luego de que la semana pasada la Justicia de Garantías rechazar la excarcelación. El sujeto de 41 años fue detenido en el complejo habitacional SOIP por personal de la Dirección de Crimen Organizado en el marco de la causa en trámite ante la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género.