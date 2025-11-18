Dieron a conocer a qué velocidad iba la Amarok que chocó y mató a una pareja en José C. Paz

Un informe accidentológico determinó que la Volkswagen Amarok que chocó y mató a un matrimonio en José C. Paz circulaba a entre 73 y 100 kilómetros por hora (km/h), con una velocidad media probable de 88 km/h, cuando embistió al Renault 12. La permitida es de 40 km/h y así quedó acreditado en la causa por un cartel de la zona.

Según la pericia del ingeniero Alejandro Gallino, el Renault había estado detenido ante el semáforo en rojo y reanudó la marcha sin tener habilitación para cruzar. Además, los videos muestran que avanzaba sin las luces reglamentarias encendidas.

La Amarok, en tanto, se acercó a la intersección sin reducir la velocidad. Las filmaciones y las mediciones indican que ambos vehículos tenían distancia suficiente para frenar y evitar el choque: el Renault necesitaba 7,7 metros y disponía de unos 15, mientras que la Amarok requería 80 metros y se encontraba a 88 cuando el Renault inició el cruce.

El informe concluye que el siniestro era físicamente evitable y que el semáforo funcionaba correctamente antes del impacto.

El conductor de la Amarok, Jean Michael Carballo, será citado este miércoles para ampliar su declaración indagatoria. Está acusado del delito de “homicidio culposo agravado”.

El abogado Marcelo Chumba, que representa a la familia de las víctimas, le contó a TN que buscarán ir por una condena ya que “está acreditado que venía a más del doble de la velocidad permitida”.

En este sentido, explicó que la Justicia le otorgó la excarcelación a Carballo y ahora deberá pagar una fianza de 30 millones para quedar en libertad, mientras sigue el proceso. Los resultados de alcohol y drogas dieron todos negativos.

Por su lado, el letrado Juan Carlos Osorio, encargado de la defensa de Carballo, sostuvo que su defendido “circulaba con precaución y dentro de los límites de velocidad” cuando el auto se interpuso y provocó el choque fatal.

El impactante accidente, que fue grabado por las cámaras de seguridad, ocurrió la noche del viernes 31 de octubre en el cruce de Ruta 197 y Mendoza. La familia viajaba en un Renault 12 marrón, propiedad de Miguel, el papá de Renzo Benítez (37). Él lo había tomado prestado, ya que su vehículo -que había comprado meses atrás para trabajar- estaba en reparación.

Esa noche, el auto llevaba en su techo un cartel que Benítez debía colocar al día siguiente. En los videos de las cámaras, el vehículo frenó ante un semáforo en rojo, pero luego avanzó cuando la luz todavía no había cambiado.

En ese momento apareció la camioneta negra, conducida por Carballo, y embistió de lleno al auto. Benítez y Eliana Ramírez (32) murieron en el acto, mientras que sus hijos, de 9, 11 y 12, sobrevivieron.