Choque y fuga en Champagnat: buscan a un Uber que embistió a un auto y se escapó

Un choque y fuga ocurrió durante la madrugada de este sábado en la esquina de Gascón y Champagnat y generó preocupación en uno de los cruces más transitados de la zona oeste de Mar del Plata.

La víctima, que conducía un Chevrolet Corsa gris, relató que circulaba por calle Gascón cuando fue embestida por un vehículo blanco que, tras el impacto, escapó rápidamente en dirección a Alberti. Según su testimonio, el auto involucrado era conducido por un chofer de aplicaciones.

La maniobra del agresor dejó al Corsa completamente fuera de control y terminó incrustado contra el semáforo ubicado sobre el lado izquierdo de la intersección, que sufrió daños, mientras que la puerta derecha y la parte trasera del auto quedaron destrozados por el impacto.

Tras un llamado al 911, la Policía arribó al lugar y realizó las actuaciones y peritajes correspondientes. Mientras tanto, el conductor solicita la colaboración de vecinos y comerciantes de la zona que cuenten con cámaras de seguridad para aportar imágenes que puedan ayudar a identificar al conductor fugado.

Cualquier testimonio o registro fílmico puede ser determinante para avanzar con la investigación.