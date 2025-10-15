Aguantó, se defendió y lo ganó de guapo: Argentina venció a Colombia y se metió en la final

El equipo de Diego Placente jugará después de 18 años una final de un Mundial Sub 20 e irá en busca del séptimo título.

La Selección Argentina Sub 20 le ganó 1-0 a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile 2025, en el Nacional Julio Martínez Pradanos y se clasificó a una final de dicha categoría tras 18 años.

El único gol del partido fue convertido por el exdelantero de Newell’s y actual del Inter Miami Mateo Silvetti, a los 27 minutos del segundo tiempo, al recibir un pase del extremo Gianluca Prestianni por el costado derecho del área y rematar con la cara externa del pie derecho, por debajo del achique del arquero Jordan García.

El partido estuvo muy trabado y tal vez fue en rendimiento el peor de la albiceleste en el torneo pero supo aguantar los embates colombianos, jugó con cabeza y consiguió cerrar los últimos minutos con un jugador más ya que Renteria vio la segunda amarilla y se fue expulsado.

Además del carácter que tuvo el equipo para aguantar los momentos de mejor juego colombiano, tuvo una gran actuación de Santino Barbi que mantuvo la igualdad en el marcador durante gran parte del encuentro y fue la principal razón para que Argentina llegue con chances de llevarse el triunfo sobre el final. Mientras que de los jugadores de campo, Miltón Delgado se volvió a destacar con mucho sacrificio en el mediocampo y Gianluca Prestiani tuvo un gran segundo tiempo y gracias a él, el equipo de Placente logró inclinar la balanza.

Con el triunfo, el combinado nacional clasificó a la final del Mundial Sub 20, instancia en la que lo espera la Marruecos, que derrotó por penales a Francia en la otra semifinal. El partido se disputará el domingo 19 a partir de las 20 horas.