Los 11 de Diego Placente para buscar la final del Mundial Sub-20: así formará Argentina para enfrentar a Colombia

El seleccionado juvenil enfrenta a Colombia en Santiago de Chile con la ilusión de volver a una final después de 18 años.

La Selección Argentina Sub-20 afronta una cita crucial en el Mundial de Chile 2025: este miércoles, desde las 20, se medirá ante Colombia por un lugar en la final del certamen. El equipo dirigido por Diego Placente llega con confianza tras eliminar a México por 2-0 en cuartos de final, pero no podrá contar con tres jugadores titulares que fueron piezas fundamentales durante el torneo.

El primero de ellos es Maher Carrizo, delantero de Vélez, quien llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su ausencia obligará al entrenador a buscar variantes en ataque, y todo apunta a que Ian Subiabre será su reemplazante. En defensa, la situación es más preocupante: Valente Pierani, zaguero central de Estudiantes, sufrió un esguince de rodilla durante el duelo ante México y no estará disponible, con escasas chances incluso de llegar a una eventual final. Por último, el equipo todavía no podrá contar con Álvaro Montoro, que se fracturó la clavícula en el partido de octavos frente a Nigeria.

Para suplir estas ausencias, Placente recurrirá a nombres que ya demostraron estar a la altura: Juan Manuel Villalba ocupará el lugar de Pierani en la zaga central, mientras que Gianluca Prestianni volverá a acompañar a Alejo Sarco en el ataque; mientras en el mediocampo, había una duda entre Tobías Andrada y Tomás Pérez, quienes se disputan un puesto como volante mixto.

El equipo argentino confirmado: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba y Julio Soler en la defensa; Milton Delgado y Valentino Acuña en el medio; y un tridente ofensivo conformado por Gianluca Prestianni e Ian Subiabre, junto a Alejo Sarco como referencia de área.

Argentina vuelve a disputar una semifinal del Mundial Sub-20 después de casi dos décadas, y el entusiasmo se respira en el plantel. “Sabemos que Colombia es un rival difícil, pero estamos convencidos de nuestro juego”, declaró Placente en la previa. Con tres bajas sensibles y una ilusión intacta, la Albiceleste buscará meterse en una nueva final y seguir agrandando su rica historia en los torneos juveniles.